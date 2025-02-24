TMW, l'Atalanta inizia la ricerca del post-Gasperini: Tudor in pole. Sondaggio anche per Sarri

Ieri Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha confermato il possibile addio di Gasperini alla fine della stagione. Così tornano di attualità le piste alternative al tecnico di Gruglias...

Ieri Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha confermato il possibile addio di Gasperini alla fine della stagione. Così tornano di attualità le piste alternative al tecnico di Grugliasco. Stando quanto riportato da TMW, in pole position c'è Igor Tudor, sondato anche dalla Fiorentina nelle scorse settimane per il dopo Raffaele Palladino, che sarebbe una scelta di continuità rispetto a Gasp. Ha già avuto come direttore sportivo Tony D'Amico, a Verona, riuscendo a salvare tranquillamente gli scaligeri e dando diverse plusvalenze alla proprietà. Poi c'è la linea della discontinuità, quella di Maurizio Sarri. Il modulo sarebbe molto differente e ci sarebbe bisogno di tempo per metabolizzare i suoi insegnamenti, ma il tecnico non direbbe di no a un'avventura a Bergamo. C'è un'altra candidata per lui, cioè il Milan, a cui aveva chiesto due anni e mezzo di contratto nell'immediato dopo Fonseca.