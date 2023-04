Fantacalcio, quante assenze! Chanche per Simone, Cabral per la consacrazione. Ritorno con gol per Immobile?

Dopo la sosta a causa delle Nazionali, torna la Serie A con il consueto appuntamento con il Fantacalcio! La ventottesima giornata si aprirà alle 15 con la sfida dello Zini tra Cremonese e Atalanta. Nel turno di questo weekend spicca Napoli-Milan(domenica ore 20:45), antipasto della sfida valevole per i quarti di finale di Champions League. Un big match andrà in scena anche questa sera a San Siro (alle 18) con Inter-Fiorentina. Ma, adesso, andiamo a vedere i consigli per il Fantacalcio.

CREMONESE – ATALANTA

Cremonese

Si può salvare il solito Emanuele Valeri, ampiamente sconsigliata la restante parte del reparto difensivo grigiorosso. No a Pickel e Galdames, non ispira neanche Benassi. Difficile pescare qualcosa tra gli attaccanti, ma si potrebbe salvare il solo Dessers.

Atalanta

Toloi più di Palomino e Scalvini, così come Zappacosta più di Maehle. Non fatevi abbagliare dal recente bonus di de Roon, Pasalic ha perso il lustro dello scorso anno. Si possono lanciare Boga e Lookman a prescindere dal minutaggio, può essere la giornata del riscatto di Zapata. Ma l’uomo del momento non può che essere Rasmus Hojlund.

INTER – FIORENTINA

Inter

Inzaghi ha perso i pezzi durante la sosta per le Nazionali: out Dimarco e Calhanoglu. In difesa Darmian è sempre un’ottima opzione di giornata. Gosens in crescita, no a Dumfries. Nicolò Barella sa far male alla Fiorentina: approvato! Mkhitaryan più di Brozovic. Attenzione alla possibile sorpresa Correa, Lautaro a prescindere dal minutaggio. Mentre non si può aver dubbi su Lukaku.

Fiorentina

Ballottaggio al centro della difesa tra Quarta e Milenkovic, entrambi un’insidia dai calci piazzati. Biraghi per i calci piazzati, Dodò in crescita. Amrabat per la sufficienza, convince meno Mandragora mentre si può lanciare Bonaventura che torna in uno stadio a lui amico. Out Jovic, toccherà ad Arthur Cabral guidare l’attacco viola a San Siro. Gonzalez-Ikoné-Saponara in questo ordine.

JUVENTUS – HELLAS VERONA

Juventus

Danilo è sempre una buona opzione, si può premiare la crescita di Bremer mentre Alex Sandro è sempre un punto interrogativo. Squalificati Rabiot e Paredes, toccherà a Miretti. Locatelli per la solita sufficienza, convince di più Fagioli. Di Maria a prescindere dal minutaggio, Milik solo con copertura. Via libera a Dusan Vlahovic.

Hellas Verona

Doig non è ancora al meglio, si può salvare Faraoni. Meglio evitare rischi inutili con la difesa scaligera. No a Tameze e Duda, Cyril Ngonge potrebbe dare brillantezza al reparto avanzato di Zaffaroni. Non convincono Gaich e Lasagna.

BOLOGNA – UDINESE

Bologna

Posch più dei compagni di reparto, i numeri parlano per lui. Schouten e Moro di quantità, Ferguson di qualità (e bonus). Riccardo Orsolini buona opzione di giornata per il Fantacalcio. Out Arnautovic, via libera a Zirkzee. Attenzione alla sorpresa Barrow.

Udinese

Squalificati Perez e Becao, si può lanciare Bijol. Sempre e solo sì a Udogie, in crescita anche Ehizibue. Roberto Pereyra è sempre una buona idea (anche per il fattore rigori), si possono premiare gli inserimenti di Lovric. Success uomo-assist, Beto uomo-gol.

MONZA – LAZIO

Monza

Carlos Augusto è l’uomo del momento in casa brianzoli, meglio evitare la restante parte del reparto difensivo. Squalificato Pessina, si può lanciare Sensi. Ciurria buona opzione di giornata sulla trequarti, no a Petagna.

Lazio

Out Marusic, toccherà a Pellegrini? Via libera a Casale e Romagnoli. Cataldi per la sufficienza, sono le partite di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Torna Ciro Immobile e non si può far altro che schierarlo. Via libera anche a Felipe Anderson e Zaccagni.

SPEZIA – SALERNITANA

Spezia

Poco da pescare nel reparto difensivo dei liguri. Fiducia a Gyasi, no a Ekdal e Bourabia. Out Nzola, chance per Eldor Shomurodov.

Salernitana

Out Mazzocchi, chance per Sambia (e attenzione ai piazzati). Coulibaly per la sufficienza, sempre e solo sì a Candreva. Boulaye Dia è l’uomo del momento in casa granata. Piatek a prescindere dal minutaggio.

ROMA – SAMPDORIA

Roma

Mourinho dovrà affrontare un’emergenza in difesa: squalificati Kumbulla, Mancini e Ibanez. Si può salvare il solito Smalling, mentre servirà prudenza con tutte le altre opzioni. Squalificato anche Cristante, si può dare fiducia a un Wijnaldum in crescita. Paulo Dybala è sempre la miglior opzione dei giallorossi, Pellegrini in ombra. Fiducia ad Abraham.

Sampdoria

No alla difesa blucerchiata, ma in caso di emergenza si può puntare su Augello. Da evitare anche Rincon: il malus è dietro l’angolo. Cuisance ha fatto intravedere spunti interessanti, ma non è questa la partita per l’azzardo. Manolo Gabbiadini viene da una doppietta che potrebbe ingolosire, ma rimane una “pedina” da schierare solo in casi di emergenza.

NAPOLI – MILAN

Napoli

Di Lorenzo più di Mario Rui, così come Kim più di Rrahmani. Lobotka per la solita sufficienza, Zielinski sa far male ai rossoneri. Out Osimhe, toccherà a Simeone raccogliere l’eredità (pesante) dell’attaccante nigeriano. Ma ad aiutarlo ci sarà il solito Kvicha Kvaratskhelia. Politano e Lozano a prescindere dal minutaggio.

Milan

Out Kalulu (lesione al polpaccio), tornerà Calabria sull’out di destra. No a Kjaer e Tomori, sempre e solo sì a Theo Hernandez. Bennacer da sufficienza, no a Krunic. Ok Brahim Diaz, De Ketelaere azzardo per impavidi. Leao tra alti e bassi, Olivier Giroud dovrà trascinare i rossoneri al Maradona.

EMPOLI – LECCE

Empoli

Parisi la miglior opzione della retroguardia azzurra. Non convince Akpa Akpro, mentre Marin può trovare il bonus dai piazzati. Tommaso Baldanzi per ritrovare la via del gol, così come Caputo.

Lecce

Approvato Baschirotto, no a Gallo e Tuia. Hjulmand per la sufficienza, attenzione agli inserimenti di Gonzalez. Gabriel Strefezza è la certezza, ok Colombo. Di Francesco la possibile sorpresa di giornata.

SASSUOLO – TORINO

Sassuolo

Ok Zortea, convincono meno Erlic e Rogerio. Si possono premiare gli inserimenti di Frattesi, mentre convincono meno Maxime Lopez e Matheus Henrique. Approvato Berardi, via libera anche a Pinamonti ma la miglior opzione è Armand Laurienté.

Torino

Chance per Gravillon, Schuurs più di Buongiorno. No a Rodriguez, meglio Singo. Ricci per la sufficienza, Linetty da malus. Via libera a Vlasic e Radonjic, ma è Tony Sanabria l’uomo da schierare in questa giornata di Fantacalcio.