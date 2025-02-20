Polverosi: "Punto moltissimo su Ndour. Ho fiducia in lui, sa sempre cosa fare quando è in campo"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi ha così parlato di Cher Ndour: "La Fiorentina deve sempre giocare con tre centrocampisti, come mezzala punto moltissimo su Ndour, che viene p...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi ha così parlato di Cher Ndour: "La Fiorentina deve sempre giocare con tre centrocampisti, come mezzala punto moltissimo su Ndour, che viene poco considerato. Assieme a Fagioli e ad un regista, ora la squadra viola ha calciatori forti e tecnici da schierare in mezzo al campo. Fagioli era un giocatore stupendo, poi dopo quanto ha combinato è finito fuori dai radar della Juventus, giocando poco. Ho fiducia in lui, quando è in campo sa sempre cosa fare".