Fantacalcio, Cabral ha già lasciato il segno al Maradona. Tutti pazzi per Dia, fiducia a Giroud

MILAN-LAZIO

Milan

Tornano i titolari nel Milan, in difesa meglio Tomori di Kjaer. Calabria ci può stare, Theo Hernandez non si tiene mai fuori. Può essere una partita per gente di cuore come Sandro Tonali, Bennacer con copertura. Saelemaekers è in buona forma, Diaz da rilanciare. Leao si mette, per forza. Così come Giroud. No a Origi.

Lazio

Ok l’ex Romagnoli, ispira meno Casale. Marusic più di Hysaj, ma si può anche guardare altrove. In crescita Marcos Antonio, pochi dubbi su Milinkovic-Savic Luis Alberto (con una copertura). Gran momento di forma per Felipe Anderson: bisserà il gol a San Siro contro l’Inter? Zaccagni con copertura, ok Pedro. Nessun dubbio su Immobile, meglio evitare rimpianti…

ROMA-INTER

Roma

Difesa in emergenza, meglio rimanere prudenti con i centrali giallorossi. Stesso discorso per Cristante che si abbasserà a giocare nel tridente difensivo. Spinazzola meglio di Zalewski sugli esterni, Bove ancora poco da Fantacalcio mentre Matic per la solita sufficienza. Solbakken non intriga particolarmente, Lorenzo Pellegrini anche da rigorista. Dybala con una riserva sicura. Abraham ci può stare.

Inter

In difesa sì a Darmian e Bastoni, un po’ meno de Vrij. Dimarco si mette sempre, prudenza con Dumfries. Nicolò Barella ha sempre inciso nei match chiave dell’anno: si sbloccherà anche in campionato? Ok Calhanoglu, Brozovic e Mkhitaryan a prescindere dal minutaggio. Via libera a Lukaku, Correa solo mi emergenza. Lautaro non si discute, si mette (con copertura).

CREMONESE-SPEZIA

Cremonese

Sernicola e Valeri le uniche opzioni percorribili in difesa. Meitè da sufficienza, attenzione agli inserimenti di Benassi. No a Galdames. David Okereke da confermare. Ciofani e Dessers solo con copertura.

Spezia

Fiducia a Reca e Bastoni, Amian meglio di Ampadu e Nikolaou. Non fatevi illudere da Bourabia, no ad Ekdal. L’opzione migliore per il centrocampo è Emmanuel Gyasi reduce da un gol all’ultima. Verde con una riserva, così come Nzola. Chance Shomurodov.

ATALANTA-JUVENTUS

Atalanta

Scalvini meglio di Toloi e Djimsiti. Davide Zappacosta in forma super, anche Maehle ci può stare. Per questo turno De Roon è più da malus che bonus, Koopmeiners per il fattore rigori. Pasalic più di Ederson (il brasiliano fatica in zona bonus). Via libera a Zapata e Muriel che si sono sbloccati.

Juventus

Danilo rimane la miglior opzione della difesa bianconera. Locatelli da sufficienza e poco altro, promosso Fagioli. Zero dubbi su Rabiot: sono le sue partite. Non sarà una partita facile per Kostic. Fiducia a Di Maria, si è sbloccato Dusan Vlahovic. Milik, Chiesa e Pogba con copertura.

TORINO-MONZA

Torino

Schuurs e Buongiorno promossi, si può rilanciare Singo si può rilanciare. Ilic piace più di Ricci. Davanti via libera a Sanabria, come sempre. Nikola Vlasic a secco da troppo tempo: tornerà il +3? Karamoh con una riserva.

Monza

Izzo più di Caldirola e Marì. Carlos Augusto è ormai intoccabile, benissimo anche Ciurria. Pessina meglio di Rovella per il fattore rigori, Colpani da scommessa. Mota meglio di Caprari, Petagna solo in emergenza.

NAPOLI-FIORENTINA

Napoli

Il Napoli torna in campo dopo lo Scudetto: turnover o conferma dei titolari per la festa? Serve fare particolare attenzione alle coperture. Ok Kim e Rrahmani, Di Lorenzo più di Olivera. Si può rilanciare Zielinski, così come Elmas. Anguissa e Lobotka da sufficienza. Politano con copertura, Lozano a prescindere dal minutaggio. Kvara non si discute, sempre e solo sì a Victor Osimhen. Via libera anche a Raspadoria e, soprattutto, all’ex Simeone.

Fiorentina

Nessun dubbio sul motorino Dodò, Biraghi potrebbe riposare e lasciare spazio a Terzic. Ma si può lanciare con copertura. Castrovilli in crescita, Mandragora da sufficienza. Ikoné con alti e bassi. Nico Gonzalez con una riserva. Kouamé solo in piena emergenza. Arthur Cabral ha già dimostrato di saper colpire al Maradona…

LECCE-HELLAS VERONA

Lecce

Baschirotto per il modificatore, è il migliore della difesa. Da evitare, invece, Blin e Maleh, Hjulmand per la sufficienza (ma attenzione al malus). Torna Gabriel Strefezza e non possiamo far altro che schierarlo. Di Francesco più dei compagni di reparto, ma solo in piena emergenza. Ceesay per coraggiosi.

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto. Ok Faraoni, via libera a Lazovic. Tameze da sufficienza, no ad Abildgaard. Simone Verdi per continuare a stupire. No a Djuric.

EMPOLI-SALERNITANA

Empoli

Parisi la miglior opzione della difesa azzurra. No ad Akpa Akpro, Bandinelli leggermente meglio di Marin per una sufficienza. Baldanzi in cerca del bonus. Caputo invece fatica un po’ di più, mentre Nicolò Cambiaghi è il più in forma.

Salernitana

Pirola più di Gyomber e Daniliuc per i piazzati. Ok Mazzocchi, no a Bradaric. Coulibaly per la solita partita di quantità, no a Vilhena e Bohinen meno. Ok Kastanos, sempre sì al solito Boulaye Dia che è intoccabile. Botheim più di Piatek.

UDINESE-SAMPDORIA

Udinese

Via libera al blocco bianconero, a partire dal tridente difensivo. Udogie più di Ehizibue. Grande stagione per Lovric, ma per questo turno è Roberto Pereyra la migliore opzione del centrocampo dei friulani. Nestorovski per i coraggiosi, Beto solo con copertura. Thauvin? Possibile sorpresa di giornata.

Sampdoria

No ai centrali, la migliore opzione è sempre Tommaso Augello. Zanoli da sufficienza, difficile ricavare qualcosa da Rincon, Winks e Cuisance. Gabbiadini meglio di Lammers. Quagliarella ha il fascino dell’ex, ma non è più quello di una volta…

SASSUOLO-BOLOGNA

Sassuolo

La difesa non offre grandi spunti, se gioca Ferrari può anche salvarsi. Frattesi per gli inserimenti, no a Henrique, Obiang e Thorstvedt. Non si può stare senza Domenico Berardi. Fiducia anche a Laurienté, Bajrami solo in emergenza.

Bologna

Sempre e solo sì per Posch. Dominguez da sufficienza, attenzione ai malus con Schouten. Approvato Ferguson, via libera anche a Riccardo Orsolini. Arnautovic solo con una riserva sicura, al rientro. Barrow ci può anche stare, se vi manca un terzo attaccante. Idem Zirkzee.