TMW, la Salernitana vuole prendere Pradè come prossimo direttore sportivo. Valzer dei dirigenti

Valzer dei direttori sportivi in vista per la prossima stagione. Con Pietro Accardi primo candidato per sostituire Giuntoli qualora dovesse lasciare Napoli, all’Empoli potrebbe tornare Marcello Carli. È una possibilità concreta. Mentre la Salernitana si guarda intorno per l’anno che verrà e c’è un’idea che porta a Daniele Pradé con un ruolo ad ampio raggio. Lavori in corso. Accardi piace al Napoli, l’Empoli può riabbracciare Carli. E la Salernitana pensa a Pradé. Lo riporta TMW

