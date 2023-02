Fantacalcio, fiducia a Cabral. È tornato Lukaku, Di Maria incanta e trascina la Juve. Dubbio Dybala

EMPOLI – NAPOLI

Empoli

Torna Parisi e si può mettere nonostante la partita ostica, mentre sono da evitare i compagni di reparto del terzino azzurro. Squalificati Bandinelli e Akpa-Akpro, Marin da sufficienza, no a Haas. Tommaso Baldanzi ha dimostrato di saper lasciare il segno in ogni partita (vedi San Siro). No a Satriano, Caputo con copertura.

Napoli

Torna l’ex Mario Rui dal 1′: è una buona idea di giornata. Kim e Di Lorenzo senza alcun dubbio. Zielinski – altro ex di giornata – con copertura, via libera ad Anguissa ed Elmas. Lobotka da sufficienza. Victor Osimhen non si discute, così come Kvaratskhelia. Politano e Lozano a prescindere dal minutaggio, Simeone con copertura.

LECCE – SASSUOLO

Lecce

Dubbio Umtiti: si può mettere con copertura. No a Tuia, approvato il solito Baschirotto. Hjulmand da sufficienza, così come Blin. Sono le partite di Gabriel Strefezza: schieratelo! Chance anche per Colombo, Banda poco concreto.

Sassuolo

Zortea più dei compagni di reparto. Si possono premiare gli inserimenti di Frattesi, Maxime Lopez da sufficienza. Squalificato Laurienté, chance per Bajrami. Torna Domenico Berardi e non possiamo far altro che schierarlo. Attenzione alla possibile mina vagante Defrel.

BOLOGNA – INTER

Bologna

Meglio evitare il reparto difensivo rossoblu, ma resta comunque schierabile il solito Posch. Schouten da malus, Dominguez da sufficienza. Ancora out Arnautovic, è Riccardo Orsolini l’uomo del momento in casa Bologna.

Inter

Chance per de Vrij dal 1′, Bastoni più di Skriniar. Impossibile rinunciare a Dimarco, si può lanciare anche Dumfries nonostante il periodo non brillante. Brozovic da sufficienza, Calhanoglu per i calci piazzati. Approvato anche Barella. Si è sbloccato Romelu Lukaku e non possiamo far altro che confermarlo negli undici iniziali. Lautaro senza nessun tipo di dubbio, Dzeko con copertura.

SALERNITANA – MONZA

Salernitana

Squalificato Bronn, Daniliuc più dei compagni di reparto. Mazzocchi solo con copertura. Antonio Candreva è il faro di questa Salernitana, Coulibaly da sufficienza (ma attenzione ai malus). Si può lanciare Vilhena, Dia con copertura. Via libera a Piatek.

Monza

Si può premiare l’esperienza di Izzo, Marì più di Caldirola. Via libera a Ciurria, così come a Carlos Augusto. In mediana Sensi più di Machin, ma è Gianluca Caprari l’uomo su cui puntare in questo turno dei brianzoli. Pessina per il fattore rigori, Petagna buona idea di giornata.

UDINESE – SPEZIA

Udinese

Squalificato Bijol, via libera a Rodrigo Becao. Sono le partite di Udogie, mentre Ehizibue sta durando più fatica sotto la voce bonus. Roberto Pereyra può essere l’uomo di giornata (anche per il fattore rigori). No a Walace, attenzione agli inserimenti di Lovric. Success non convince, via libera a Beto.

Spezia

Prima per Leonardo Semplici sulla panchina delle Aquile. Non convince il reparto arretrato dei liguri. Esposito da sufficienza, no a Bourabia. Gyasi torna a giocare largo, potrebbe essere un fattore della partita. Torna Mbala Nzola e non possiamo far altro che schierarlo. Shomurodov e Verde buone opzioni di giornata.

MILAN – ATALANTA

Milan

Ancora ai box Calabria, si può premiare Thiaw. Theo Hernandez è tornato sui suoi livelli e non possiamo far altro che confermarlo. No a Saelemaekers, Tonali più di Krunic. Si può premiare Brahim Diaz, Leao in cerca di riscatto. Nessun dubbio per Giroud, Ibrahimovic con copertura.

Atalanta

Toloi più di Djimsiti e Scalvini. No a Maehle, si può lanciare Zappacosta. De Roon da malus, Ederson da sufficienza. Approvato Koopmeiners, Boga e Lookman possono accendere e spezzare la partita. Rasmus Hojlund è il diamante dei bergamaschi.

HELLAS VERONA – FIORENTINA

Hellas Verona

Hien più di Dawidowicz e Magnani, si possono lanciare sia Faraoni che Doig. No a Tameze, Duda da sufficienza. Darko Lazovic è l’uomo del momento in casa scaligeri. Ngonge sorpresa del mercato di gennaio, no a Gaich.

Fiorentina

Milenkovic con copertura, Quarta più di Igor. Biraghi per i calci piazzati, Dodo tra alti e bassi. Mandragora da sufficienza, Bonaventura è il cervello della squadra di Italiano. Barak per il fattore ex, approvato Saponara. Nico Gonzalez deve ritrovare la luce, cosa che ha ritrovato Arthur Cabral che merita la nostra fiducia. Jovic con copertura.

LAZIO – SAMPDORIA

Lazio

Ancora out Romagnoli, no a Patric. Marusic più di Hysaj. Cataldi da sufficienza, via libera a Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Via libera a Felipe Anderson e Pedro, Zaccagni a prescindere dal minutaggio. È tornato Ciro Immobile: titolare, senza nessun dubbio.

Sampdoria

Meglio evitare il reparto arretrato blucerchiato, ma si può dare una chance ad Augello. Winks da sufficienza, no a Cuisance e Leris. Djuricic tra alti e bassi, ma può essere un fattore della partita. Lammers non incide, Manolo Gabbiadini è l’uomo della speranza blucerchiata.

CREMONESE – ROMA

Cremonese

Valeri è l’unico che si può salvare del reparto arretrato grigiorosso. No a Meite, Pickel da malus mentre si possono premiare gli inserimenti di Benassi. David Okereke sa lasciare il segno in queste partite. No a Tsadjout.

Roma

Squalificato Smalling, approvati Ibanez e Mancini. Chance per Karsdorp, si può lanciare Zalewski. Cristante più di Matic, Lorenzo Pellegrini per ritrovare la via del bonus. Dybala con copertura, El Shaarawy a prescindere dal minutaggio. Via libera a Belotti e Abraham.

JUVENTUS – TORINO

Juventus

Gran momento di forma per Danilo, si deve schierare senza alcun tipo di dubbio. No ad Alex Sandro, Bremer per il fattore ex. Squalificato Locatelli, no a Paredes, sono le partite di Rabiot. Angel Di Maria è l’uomo del momento in casa bianconeri. Vlahovic senza nessun tipo di dubbio, Kean e Chiesa con copertura.

Torino

No a Djidji e Rodriguez, Schuurs più di Buongiorno. In crescita Singo, si può lanciare. Ancora in dubbio Vlasic, no a Linetty. Aleksandr Miranchuk può essere un fattore della partita con il suo mancino. Sanabria per attacchi in emergenza.