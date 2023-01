Pedullà: “La Fiorentina ha deciso di non prendere Brekalo. Potrebbe anche restare così”

Come ogni martedi e venerdi, dalle ore 14 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha rivelato le ultime sul mercato della Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

ITALIANO “Non puoi essere inguardabile come sei stato sabato. Bisogna uscire da questa concezione degli alibi. Dobbiamo anche sottolineare che Jovic glielo ha portato Ramadani, il suo agente. Quindi se non lo vuoi glielo dici, Italiano è stato coinvolto nella scelta del centravanti. Italiano deve giocare meglio con il materiale che ha, non può giocare un anticalcio come sabato sera. Poi che la squadra sia da Europa, Conference League o qualunque sia l’obiettivo, devi giocare meglio. Da estimatore di Italiano, fatto di un calcio propositivo, non mi aspetto l’anticalcio che ho visto sabato contro il Torino. Mi aspetto una logica, mentre la Fiorentina ha giocato mediamente male tutto l’anno. La classifica è insufficiente rispetto alla qualità della rosa. Non voglio cambiare allenatore, ma qualsiasi persona capirebbe che la partita contro il Torino è stata l’anticalcio, e questo non è permesso. I tifosi viola avrebbero meritato il rimborso del biglietto, non si può giocare in Serie A con l’improvvisazione. Se a Italiano non dovesse piacere l’organico, se ne dovrebbe andare. Ma Barak lo ha chiesto Italiano con forza, Jovic glielo ha portato Ramadani”.

BREKALO “Si è verificato quello che raccontavamo venerdì: se la Fiorentina decide, lo prende. Altrimenti, non lo prende. E il club viola non ha deciso di andare. A conferma che sono state raccontate un sacco di balle sul suo imminente arrivo nel giro di 48-72 ore. Motivo? Un po’ le commissioni, un po’ le riflessioni su un altro ruolo dell’attacco e un po’ le condizioni fisiche. Una serie di fattori che non ha convinto la Fiorentina e ha portato alla decisione di non chiudere. Evidentemente torna Sottil tra un mese, Nico Gonzalez sta tornando, possono esserci anche queste considerazioni. Ma può anche darsi che l’Italiano possa aver chiesto di operare qualcosa sul centravanti e lasciare perdere il capitolo esterno. La Fiorentina avrà soppesato una serie di valutazioni. Brekalo non era in chiusura imminente, perché se così fosse stato, sarebbe già a disposizione di Italiano. Non siamo sicuri che arrivi qualcuno. In caso di normalità avrei preso Brekalo? Sì, io lo avrei preso un classe 98′ a zero. Certe volte le operazioni le fai anche per opportunità, anche perché Saponara non è eterno. La Fiorentina, evidentemente, ha fatto altre valutazioni. Ma questo è un investimento che avrei fatto”.

PETAGNA–BELOTTI “Non ho riscontri su Petagna, neanche su Belotti. Magari stanno valutando altri profili, non lo so. Oggi è il 24, domani sarà il 25 gennaio quindi o hanno qualcosa sottomano, e per adesso non so niente, oppure c’è il rischio che non arrivi nessuno. Se dipendesse da me, io prenderei Shomurodov“.

BELOTTI “La Roma ha tre priorità: Zaniolo, Shomurodov e Karsdorp. Al momento Belotti è solo pensiero per i giallorossi. Magari Belotti è scontento, magari vuole giocare di già e magari ci sarà qualcuno che busserà alla porta della Roma il 27 gennaio. Ma io sarei sorpreso se la Roma lo perdesse prima dell’opzione. È un classe ’93 con un curriculum che parla per lui, ci sta che voglia giocare di più, sicuramente, ma al momento non c’è questione imminente. Adesso i giallorossi hanno una priorità e risponde al nome di Zaniolo. Poi se la Roma cede Zaniolo, può cedere anche in prestito con diritto di riscatto Shomurodov. E, fossi la Fiorentina, io lo andrei a prendere. Ma con questo non voglio dire che è accostato alla Fiorentina”.

CITTADINI “Non lo diamo caldo in orbita Fiorentina. Lo diamo come attenzionato per luglio, è un 2002 forte. Ci hanno provato lo Spezia e la Salernitana. Io credo che il Modena stia resistendo e tenendo duro per gennaio, in modo che il futuro del giocatore sia deciso da maggio quando la decisione sarà presa dall’Atalanta. Al momento, non ci sono stati contatti diretti”.

BALOTELLI “Io lo farei. Ma ci sarebbe una serie lunga di premesse. La sua posizione è sempre in bilico, non è mai incedibile. Lui ha fatto di tutto e di più per tornare in Italia. Se fossi un direttore sportivo, lo prenderei? Sì, si può fare un dibattito su tutto, ma non sulle sue qualità tecniche”.

AMRABAT “Era a vedere il Barcellona? Può darsi, ma se io vado al cinema questa sera non vuol dire che il giorno dopo compro la sala. Che lui abbia il gradimento di qualche top club è dopo il Mondiale è chiaro, che il suo prezzo sia salito rispetto i 20 milioni sborsati dalla Fiorentina è chiaro. Adesso i viola potrebbero incassare 45-50 milioni da una sua futura cessione a giugno. Ma non credo che il Barcellona sia in cerca di un centrocampista muscolare, penso più che i blaugrana siano in cerca di un regista per il dopo Busquets. Io, dopo le parole di Barone, categoriche, non posso seguire una pista così chiusa. Se eventualmente dovesse aprirsi, sarà la Fiorentina a dover dare spiegazioni. La Fiorentina ha chiuso fin da subito, nessuno della società ha mai aperto un pertugio”.

