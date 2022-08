Pedulla: “Barak dopo il Twente, Empoli su Kouame. Può arrivare anche Bajrami, mercato in divenire”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

BARAK “È fuori dalle rotazioni del Verona, ma c’è un particolare: la Fiorentina deve giocare la partita della vita con il Twente, definita così da Pradè. Per Barak è l’occasione della vita, per la Fiorentina è l’occasione di prendere un centrocampista che mancava. In poche parole è un grande acquisto. Adesso aspettiamo la partita con il Twente, non puoi annunciare l’acquisto quando devi giocare una partita che vale il 40% della stagione. È il segreto di Pulcinella, cosa cambia annunciarlo mercoledì o venerdì? Barak ormai è dentro la Fiorentina”.

LO CELSO “È stato uno specchio per le allodole. La sua priorità è sempre stato il Villarreal. Per la Fiorentina non era una priorità, era un’occasione. Inoltre per lui le cifre sarebbero state molto più alte rispetto a Barak”

USCITE DOPO BARAK “Le rose extralarge ci piacciono, guardate cosa è successo a Roma. L’entrata di Barak non vincola l’uscita di un altro centrocampista”

BAJRAMI “Intanto un centrocampo lo fai, poi con l’entusiasmo di un eventuale qualificazione puoi farne un altro. Vedendo Saponara esterno, penso che ci possa giocare anche Bajrami come esterno. L’esterno del 4-3-3 è un ibrido. Non è un’operazione scontata, ma potrebbe farsi con l’entusiasmo. Ricapitolando, Bajrami rappresenta una possibilità per la Fiorentina”

DIFENSORE “Potrebbe esserci anche un entrata in difesa, vista anche la situazione di Nastasic. Vedo un mercato in divenire come se fossiamo a luglio e non a fine agosto”

ZURKOWSKI “La Fiorentina lo valuta intorno ai 15 milioni. L’Empoli lo rivorrebbe volentieri, ma non per forza per Bajrami. Ci sono stati anche interessi di altre squadre, ma interessi molto più timidi come di Torino e Bologna”

KOUAME “Piace all’Empoli, a prescindere da Bajrami. Penso che abbia voglia di giocare, come Zurkowski. Il suo mercato parte da giovedì in poi. È una vicenda che va seguita, non obbligatoriamente all’interno dell’affare Bajrami”

EMPOLI “Qualcosa con l’Empoli accadrà. Mi stupirei se accadesse il contrario”

DENAYER “Mi sembra un po’ esuberante con un entourage che avanza richieste molto alte”

PARISI “Non è incedibile. Ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Ha rinnovato recentemente con l’Empoli con la promessa di rinnovare e poi valutare in seguito. Lo ripetiamo, non è incedibile ma non ti puoi presentare il 31 agosto perchè devi dare il tempo all’Empoli di tornare sul mercato. Al momento non ci sono movimenti da parte della Fiorentina”.