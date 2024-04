Bucchioni: “Mi aspetto reazione importante, orgoglio e attaccamento non sono mai mancati”

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana nel prepartita di Fiorentina Sassuolo:

“Stasera mi aspetto una reazione importante soprattutto dai giocatori che hanno giocato meno. Servono orgoglio e attaccamento ma questo è un gruppo che da questo punto di vista ha sempre dato tutto. Caso Nzola? Nzola già a Spezia fu messo fuori rosa da Thiago Motta per atteggiamenti poco professionali, è un giocatore che si allena male e tutti i tentativi fatti anche dalla società per “risvegliarlo” sono risultati vani. Italiano a Spezia lo riuscì a gestire e si è fidato senza ottenere nulla in cambio. I gol che ha garantito nelle ultime stagioni sono indubbiamente mancati. Questa stagione è stata particolarmente sfortunata, naturalmente con la disgrazia di Barone in primis, ma per restare al campo i rigori sbagliati, il record di pali..Molti si esprimono negativamente perché prevenuti, ma se facciamo un bilancio complessivo tutti i numeri che si possono citare, certificano che Italiano ha fatto grandi cose a Firenze“.

