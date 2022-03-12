Fantacalcio, settimana da dio per Lautaro: schieratelo! Pistole cariche per Piatek. È l'ora di Muriel?

Analisi di ogni partita della ventInovesima giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 15.00

SALERNITANA - SASSUOLO

Salernitana

Da evitare il reparto difensivo della squadra di Nicola. Fiducia a Simone Verdi. Djuric si sbatte ma Bonazzoli rimane comunque il preferito. Out Ribery. Non intriga Perotti.

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Muldur più di Toljan e Rogerio. Ok Maxime Lopez e Frattesi. Nessuna esitazione su Traorè Hj: è in gran spolvero. Impossibile escludere Berardi, così come Scamacca e Raspadori.

SPEZIA - CAGLIARI

Spezia

Erlic meglio degli esterni Reca e Amian. Maggiore sembra aver perso la via del bonus ma rimane comunque un'ottima pedina per completare il reparto in questa giornata. Daniele Verde da leader di questo Spezia. Attenzione a Manaj per il fattore rigori.

Cagliari

Approvato Lovato. Bellanova si merita la vostra fiducia. No a Dalbert. Marin più di Deiola e Baselli. Sempre e solo si per Gaston Pereiro. Joao Pedro non si lascia mai fuori. No a Pavoletti.

SAMPDORIA - JUVENTUS

Sampdoria

No al reparto difensivo blucerchiato. Non ispira l'ex Rincon. Sensi possibile sorpresa di giornata. Candreva sa esaltarsi in queste partite: inizia l'operazione rilancio? Fabio Quagliarella da ex: confermatelo! Caputo solo per completare il tridente.

Juventus

Danilo più dei compagni di reparto. Mai dubitare di Cuadrado. Rabiot più di Arthur e Locatelli. Alvaro Morata vorrà continuare sulla strada intrapresa. Dybala con copertura. Vlahovic non si discute, si schiera.

MILAN - EMPOLI

Milan

No a Kalulu. Squalificato Theo, da lanciare Florenzi e Calabria. Tonali da ampia sufficienza, Kessié per il fattore rigori. Rafael Leao è l'uomo del momento in casa Milan: si schiera senza paura. Si possono lanciare Rebic e Saelemaekers. Buon opzione Messias. Giroud si schiera. Ibrahimovic? Da schierare senza alcuna esitazione.

Empoli

No alla difesa dei toscani. Sempre e solo si al velenoso Zurkowski. No a Bandinelli, Henderson tra alti e bassi. Andrea Pinamonti torna a San Siro e vorrà lasciare il segno per dimostrare di aver raggiunto la maturità richiesta. Bajrami a prescindere dal minutaggio. No all'ex Cutrone.

FIORENTINA - BOLOGNA

Fiorentina

Approvato Milenkovic. Biraghi sempre un'insidia dai calci piazzati. Torreira si sta spingendo molto nell'area avversaria, può essere una piacevole opzione in vista del fine campionato. Impossibile escludere Krzysztof Piatek ancora in vantaggio su Cabral. Gonzalez più di Sottil. Ikonè? Puntateci! Il gol arriverà.

Bologna

Theate l'unico promosso della retroguardia emiliana. Hickey più dell'ex De Silvestri. Svanberg meglio di Soriano e Shouten in chiave bonus. Si può concedere un turno di riposo a Arnautovic non al meglio della condizione. Musa Barrow? Possibile sorpresa.

HELLAS VERONA - NAPOLI

Hellas Verona

Faraoni è sempre una buona scelta. Lazovic da sufficienza. Tameze più di Ilic. Nessun dubbio su Caprari: è anche rigorista. Giovanni Simeone per continuare sulla strada intrapresa: è il giocatore che ha segnato di più alle big.

Napoli

Koulibaly più Rrhmani. No a Mario Rui che potrebbe andare in sofferenza. Fabian Ruiz più di Lobotka. Approvato Zielinski. Attenzione alla mina vagante Elmas. Insigne in ripresa, merita fiducia. Sempre e solo si per Victor Osimhen. Mai sottovalutare Mertens.

ATALANTA - GENOA

Atalanta

Demiral più di Toloi e Palomino. Freuler più di De Roon, ma il preferito rimane Koopmeiners. Si è sbloccato Malinovskyi in Europa: sarà stato l'antipasto di quello che farà vedere in campionato? Si all'ispiratissimo Boga. Miranchuk solo per i temerari. Pessina più di Pasalic. È tornato Luis Muriel.

Genoa

Hefti più dei compagni di reparto. No a Sturaro e Badelj. Chance per Amiri? Si può lanciare coprendosi (solo per temerari). Via libera per Mattia Destro che potrebbe colpire durante le amnesia difensive dei nerazzurri. Scommessa? Portanova.

UDINESE - ROMA

Udinese

Pablo Mari più di Becao e Perez. Approvati Molina e l'ispiratissimo Udogie. È tornato Roberto Pereyra e non possiamo far altro che schierarlo. Ok Beto, così come l' ispiratissimo Deulofeu.

Roma

Ibanez più di Smalling e Mancini. No a Karsdorp. Zalewski più di Maitland-Niles e Vina. Cristante da sufficienza, ma attenzione ai malus. Operazione rilancio per Lorenzo Pellegrini. Via libera a Zaniolo. Out Mkhitaryan, toccherà a Veretout? Oliveira per il fattore rigori. Sempre e solo si per Abraham.

TORINO - INTER

Torino

Bremer la scelta migliore del reparto difensivo. Cautela con Vojvoda e Singo. No a Mandragora e Lukic. Andrea Belotti ispira. Ok Brekalo.

Inter

Out De Vrij, approvato l'ex D'Ambrosio. Bastoni più di Skriniar. Dumfries merita la vostra fiducia. Barella ad occhi chiusi, nonostante il periodo non brillante. Zero dubbi su Dzeko e Calhanoglu. Si è sbloccato Lautaro Martinez. Correa e Sanchez solo coprendosi.

LAZIO - VENEZIA

Lazio

Ok Acerbi. No a Lucas Leiva e Cataldi. Sono le partite del sergente Sergej Milinkovic-Savic. Fiducia anche a Luis Alberto che si è ripreso la Lazio. Felipe Anderson più di Pedro. Zaccagni a prescindere dal minutaggio. Immobile va schierato sempre e comunque.

Venezia

No alla retroguardia dei lagunari. Si al solito Mattia Aramu che può colpire da fermo, ma assicuratevi una copertura. No a Cuisance ed Ampadu. Okereke cliente scomodo a causa della sua velocità, prendetelo in considerazione per completare il tridente. Ok Henry visto la non impeccabile difesa biancoceleste.

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