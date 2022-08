Fantacalcio, primo squillo di Jovic con Fiorentina? Lukaku è la garanzia. Dybala per entusiasmare Roma

Milan – Udinese

Milan

Promossa la difesa rossonera, Tomori e Theo su tutti. Si Bennacer, Krunic da sufficienza. Messias è schierabile, sì ai due nuovi acquisti De Ketelaere e Adli con una riserva. Rafael Leao è diventato irrinunciabile, se lo avete potete dare una chance a Rebic. Brahim Diaz convince meno, deve ancora ritrovarsi dall’anno scorso. Giroud con copertura, potete aspettare per Origi.

Udinese

Si alla sorpresa Soppy, bocciata la restante parte dei difensori di Sottil. Non sarà facile la prima di Lovric in Italia, possiamo aspettare a schierarlo. Si a Pereyra, anche per il fattore rigori (lui o Deulofeu dal dischetto?). Tutto sulle spalle dell’ex Gerard Deulofeu.

Sampdoria – Atalanta

Sampdoria

Ok Colley e Augello. No no a Leris e Rincon, Villar più Vieira. Ok anche la scommessa Djuricic a distanza di un anno. Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati.

Atalanta

Okoli può stupire da subito. Hateboer meglio di Maehle. de Roon può essere poco da fantacalcio. Potete pensare a Scalvini, Pasalic e Koopmeiners approvati. Ok anche Malinovskyi. Duvan Zapata non si mette in discussione, dentro fin da subito.

Lecce – Inter

Lecce

La difesa è bocciata, meglio non prendersi rischi contro l’Inter. La garanzia porta il nome di Gabriel Strefezza. Meglio concedere un turno di riposo a Colombo e Ceesay, avrete di meglio nella vostra rosa (spero).

Inter

Approvati i tre tenori De Vrij, Skriniar e Bastoni. Gosens più di Darmian e Dimarco. Barella più di Brozovic, impossibile dir di no a Chalanoglu. Puntate sul ritorno in Serie A di Romelu Lukaku. Impossibile lasciar fuori Lautaro Martinez.

Monza – Torino

Monza

Marlon più di Ranocchia e Carboni. Approvato Birindelli dopo la bella prestazione in Coppa Italia. Si a Valotiper il fattore rigori, ma attenzione anche a Gianluca Caprari dagli undici metri. Sensi e Pessina solo con copertura, così come Petagna.

Torino

Il Torino non sta vivendo un periodo di calma. Escluso capitan Lukic, si libera lo slot rigorista. In difesa si può lanciare Singo. Centrocampo da ridisegnare, si può puntare su Ricci. Subito dentro Alexej Miranchuk che ha qualche sassolino da togliersi. Approvato anche Radonjic. Sanabria meglio di Pellegri. Vlasic solo copertura.

Fiorentina – Cremonese

Fiorentina

Out Igor, tocca a Quarta. Ma meglio puntare sulla certezza di nome Milenkovic. Dodò con copertura, approvato capitan Biraghi. Amrabat da sufficienza, meglio puntare sull’estro di Bonaventura. Attenzione alla sorpresa Maleh, non escludetelo a cuor leggero. Nico Gonzalez è l’uomo più in forma della Fiorentina, oltre che rigorista: schieratelo! Potete lanciare sia Cabral che Jovic (con copertura possibilmente).

Cremonese

Meglio evitare il reparto difensivo della Cremo. Attenzione ai piazzati di Castagnetti. No a Pickel. David Okereke da contropiede. Dessers e Tsadjout? Avete di meglio a disposizione per questo turno.

Lazio – Bologna

Lazio

No a Casale e Romagnoli. Si può dare fiducia a Lazzari. Approvato Basic: il meglio del precampionato biancoceleste. Se avete Basic, può essere l’occasione per dargli una chance. Luis Alberto solo con copertura. Il solito Milinkovic è ovviamente intoccabile. Spazio a Marcos Antonio, potrebbe essere la sorpresa di giornata. Fiducia a Zaccagni e Felipe Anderson. Inutile sprecare parole per Ciro Immobile: una garanzia.

Bologna

De Silvestri meglio di Lykogiannis per il fattore ex. Aria di rilancio per Soriano. Non ispira Barrow, si può lanciare Sansone che si esalta in queste partite. La certezza è il solito Marko Arnautovic.

Salernitana – Roma

Salernitana

No al blocco Salernitana. Si può lanciare Federico Bonazzoli. Per i più coraggiosi c’è anche l’opzione Vilhena.

Roma

Smalling e Mancini più di Ibanez. Ok Karsdorp, Zalewski in vantaggio su Spinazzola. Convincono meno Matic e Cristante. Approvatissimo il capitano Lorenzo Pellegrini. Via libera ai tenori della Roma. Promossi tutti! Da Zaniolo a Abraham, passando per Dybala.

Spezia – Empoli

Spezia

Caldara e Nikolaou da sufficienza. Sempre e solo si per Bastoni. Gyasi da centrocampista può far gola ed è da lanciare. Daniele Verde è un’opzione approvata, oltre che rigorista. Nzola da scommessa per il rilancio.

Empoli

Stojanovic e Parisi più dei compagni di reparto. Ok Marin. Attenzione alla sorpresa Cambiaghi (ha già lasciato il segno in Coppa Italia). Mattia Destro è chiamato a trascinare gli azzurri di mister Zanetti. Lammers e Satriano con copertura.

Hellas Verona – Napoli

Hellas Verona

No all’intero blocco difensivo. Si possono lanciare, invece, Faraoni e Lazovic. A ispira il solo Antonin Barak. Tameze da sufficienza, Ilic potrebbe soffrire di più. Davanti convince solo Lasagna dopo l’ottimo precampionato.

Napoli

Ispira Kim, ok Rrahmani così come Di Lorenzo approvato. Lobotka da sufficienza. In una Parte l’operazione rilancio per Zielinski. Impossibile lasciar fuori Kvaratskhelia, i riflettori sono tutti su di lui. Victor Osimhen non ha bisogno di presentazioni.

Juventus – Sassuolo

Juventus

Bremer più di Bonucci. No ad Alex Sandro, meglio puntare su Danilo. Locatelli da ex, ok Zakaria. Impossibile lasciar fuori Angel Di Maria. Vlahovic non ha bisogno di presentazioni Vlahovic, anche se non è ancora in condizione. Kostic con copertura.

Sassuolo

Da evitare in blocco il reparto difensivo dei neroverdi. In mezzo al campo ispira Thorstvedt, ma non sarà l’esordio più facile. No a Raspadori distratto dal mercato. La certezza porta il nome di Domenico Berardi. Alvarez con copertura, via libera a Pinamonti.