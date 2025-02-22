Antognoni: "Comuzzo come Brizi? Non si può dire, ha iniziato ora ed è già in vendita. Tempi diversi"
In occasione della proiezione del documentario "Lo chiamavano 'Brizenbauer'. La favola viola di Pino Brizi” in onore dell’ex difensore della Fiorentina Giuseppe Brizi, l'ex dirigente viola, Giancarlo ...
A cura di Gabriele Montagnani
22 febbraio 2025 13:10
In occasione della proiezione del documentario "Lo chiamavano 'Brizenbauer'. La favola viola di Pino Brizi” in onore dell’ex difensore della Fiorentina Giuseppe Brizi, l'ex dirigente viola, Giancarlo Antognoni, ha così risposto alla domanda fatta dai media presenti sul paragone tra Brizi e Pietro Comuzzo: "Tempi diversi, oggi non si può dire anche perché Comuzzo ha iniziato adesso ed è già sul mercato”.