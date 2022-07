Pedullà: “Dragowski valuta lo Spezia. Suggestione Lo Celso. Respinto sondaggio per Sottil”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

DRAGOWSKI “Da ieri sera è entrato nell’ordine di idea di valutare lo Spezia. Pensava più a destinazioni come Bournemouth e Espanyol, ma sono ipotesi che non si sono materializzate. Lo Spezia ha già parlato con l’agente, se dovesse arrivare l’ok sentiranno anche la Fiorentina. Questo libera Provedel alla Lazio. Cifre? Non ha un contratto tanto lungo, scade nel 2023. La valutazione che stavano trattando con l’Espanyol e Bournemouth era di 6-7 milioni, adesso si parla di 4-5 milioni. Si tratta di capire se Dragowski rinnova con la Fiorentina prima di andare allo Spezia. Stamani lo Spezia ha parlato con l’entourage del giocatore ed è arrivato il via libera. Ma ancora, ripeto, non c’è stato colloquio con la Fiorentina. Dobbiamo aspettare che le società parlino e che Dragowski sciolga le riserve sulla sua scelta”.

MILENKOVIC “L’Inter è ingessato e continuerà a esserlo. È fuori dal mercato, al momento. Ieri la Salernitana ha offerto 20 milioni cash per Pinamonti, la società nerazzurra ha accettato ma Pinamonti. L’Inter deve fare cassa e ha due strade per farlo: o tramite Skriniar o tramite cessioni come Pinamonti, Casadei e altri. Milenkovic, come abbiamo già ripetuto, è la prima scelta della Fiorentina, mentre per il resto è la seconda scelta di tanti e la terza scelta di tutti. Quando fai la promessa, non credo ci sia una deadline. Su cosa si può fare leva? Sullo sfinimento di Milenkovic. La Juve deve pensare a Pogba, l’Inter deve fare cassa ed è incartata sulla storia di Milenkovic, quindi il difensore potrebbe ascoltare la Fiorentina e valutare la proposta di rinnovo. Percentuale? Difficile darla, potrebbe cambiare tutto dall’oggi a domani. Ad oggi darei 52% Fiorentina, 48% cessione. Ma sono percentuali facilmente ribaltabili”.

LUIS ALBERTO “Non ci sono novità da Siviglia. Ma dobbiamo aspettare l’offerta del Barcellona per Koundé. Malgrado le smentite di Monchi, Luis Alberto piace. Punto due, Luis Alberto vuole tornare in Spagna. Punto tre, non trascuriamo Milinkovic-Savic perchè non partiranno entrambi. Si tratta di capire quanti soldi deciderà di mettere il Siviglia dopo la cessione di Koundé. Se gli spagnoli non decideranno di investire sul giocatore della Lazio si potranno aprire altri scenari”.

LO CELSO “Al momento è una bella suggestione, ma non è una trattativa. Al momento, però, la Fiorentina deve sbrogliare la situazione Milenkovic, prima, e Dragowski, poi. Non ti escludo che la suggestione si possa trasformare in qualcosa di diverso. Il Tottenham deve cedere dopo aver acquistato e lo Celso non è incedibile. Ha dei numeri incredibili, qualità importanti ma spesso è altalenante. Potrebbe essere un’occasione, come possono esserlo Wijnaldum, Ndombele o Paredes (non per la Fiorentina). Non è incedibile, è sul mercato: è un esubero. Queste sono situazioni da metà agosto in poi, non per forza da fine luglio. Dobbiamo seguirlo, ma con una certa coerenza: non deve diventare un tormentone. La Fiorentina prima di spendere nuovamente deve capire cosa fare con il difensore: rimane Milenkovic o devo mettere mano al portafoglio per trovare un sostituto? Dobbiamo aspettare. Perchè non lo ha riscattato il Villareal? Perché non sono un club che valorizza prodotti di altri. È un club ricco, ma non regala. Potrebbe non aver trovato la quadra su ingaggio e prezzo del cartellino con il Tottenham”.

SOTTIL “Ci sono stati timidi sondaggio per Sottil, ma la Fiorentina li ha rimandati al mittente”.

ZURKOWSKI “L’Empoli ci riproverà nei prossimi giorni. Zurkowski è nei piani della società di Corsi”.

BARAK “Vuole andare via da Verona. La squadra sta vivendo un ridimensionamento, ma non è ancora fatta con il Napoli. Ha offerta anche dall’estero, ma non ci sono accostamenti con la Fiorentina”

BAJRAMI “È un po’ il Milenkovic dell’Empoli. Ha grandi qualità ma è difficilmente inquadrabile all’interno di uno schema tattico. Non ci sono accostamenti recenti alla Fiorentina”.