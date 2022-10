Fantacalcio, Jovic per la svolta. Beto sa far male all’Olimpico. Attenzione alla sorpresa Baldanzi

Empoli-Monza

Empoli

Via libera a Stojanovic e Parisi. Ha recuperato Baldanzi: sarà la sorpresa di giornataf. Il migliore tra i centrocampisti azzurri, però, è Bandinelli. È tornato Mattia Destro!

Monza

No al reparto difensivo brianzolo. Sensi da ampia sufficienza, via libera a Pessina. Si è sbloccato Gianluca Caprari: è il momento di puntarci! Mota più di Petagna.

Torino-Juventus

Torino

Buongiorno più dei compagni di reparto. Singo ok, no a Lazaro (o Ola Aina). L’uomo del momento è Nikola Vlasic. Linetty da giallo facile, meglio Lukic. Torna Miranchuk, si può lanciare a prescindere dal minutaggio, così come Radonjic.

Juventus

Danilo più di Bremer e Bonucci. Cuadrado più di Kostic. Locatelli da ex, attenzione a Rabiot. Vlahovic senza esitazioni, nessun dubbio su Arkadiusz Milik: è l’uomo immagine di questa Juventus.

Atalanta-Sassuolo

Atalanta

No a Okoli. Soppy meglio di Maehle e Hateboer. de Roon poco da fantacalcio, via libera a Koopmeiners. Malinovskyi più di Pasalic e Ederson. Out Zapata, riflettori accesi su Rasmus Hojlund. Segnali di ripresa da Muriel: è un ex, attenzione…

Sassuolo

Ferrari più dei compagni. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per i suoi inserimenti. Confermate Armand Laurienté: è l’uomo più in forma tra i neroverdi! Luci accese su Pinamonti.

Inter-Salernitana

Inter

Acerbi in pole su De Vrij, Bastoni più di Skriniar. Dimarco sarà sull’out di sinistra, idea Gosens intrigante dopo il gol al Camp Nou. Recuperato Calhanoglu, sarà lui ad affiancare Barella. Non si discute Lautaro Martinez, continuerà a segnare Edin Dzeko?

Salernitana

Si a Daniliuc, no a Bronn e Gyomber. Sempre e solo sì al treno Mazzocchi. Ok Candreva, via libera Vilhena. Tutti pazzi per Boulaye Dia, approvato anche Piatek. Bonazzoli con copertura.

Lazio-Udinese

Lazio

Lazzari più dei compagni di reparto. Si è sbloccato Sergej Milinkovic–Savic, il Sergente è più che approvato. Ok Zaccagni e Felipe Anderson, via libera a Immobile. Attenzione alla sorpresa Pedro.

Udinese

Approvatissimi Bijol e Udogie più di Ehizibue. Ok Pereyra, no a Walace. Lovric per completare il centrocampo. Via libera a Beto! L’Olimpico gli porta fortuna… Deulofeu è la garanzia.

Spezia-Cremonese

Spezia

Sempre e solo si a Kiwior. Gyasi completerà l’attacco? È listato centrocampista, può far gola e potrebbe essere un’idea per completare il centrocampo. Via libera a M’Bala Nzola

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. No a Escalante. Continuate a dare fiducia a Ciryel Dessers, soprattuto in attacchi in emergenza. Okereke più di Tsadjout.

Napoli-Bologna

Napoli

Kim più di Juan Jesus. Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotka. Impossibile tenere fuori Zielinski. Mettere Kvaratskhelia è un ordine, non un consiglio. Giovanni Simeone più di Raspadori. Schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso. Osimhen con copertura.

Bologna

Out Arnautovic, Kasius e Schouten. C’è poco da pelare in questo Bologna, guardate altrove!

Hellas Verona-Milan

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto. Si può lanciare Marco Faraoni, via libera a Doig. Tameze da sufficienza, così come Ilic. Ok Lazovic, no a Henry e Lasagna.

Milan

Out Maignan, ci sarà Tatarusanu. Approvato, come sempre, Tomori. Sono le partite di Theo. Tonali più di Bennacer. Brahim in pole su De Ketelaere, prudenza con il belga. Torna Rafael Leao, Giroud con copertura. Ispira Rebic.

Sampdoria-Roma

Sampdoria

Non convince la difesa blucerchiata. No a Vieira, Rincon non è da Fantacalcio. Djuricic come scommessa, ma è Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Non convincono Cristante e Matic. Lorenzo Pellegrini vorrà riscattare l’avvio sottotono. Nessun dubbio su Abraham, da schierare a prescindere dal minutaggio. Via libera a Nicolò Zaniolo. Belotti con copertura.

Lecce-Fiorentina

Lecce

Non convince Umtiti, Baschirotto più di Pongracic. Attenzione ai piazzati di Bistrovic. Banda più di Di Francesco, attenzione alla sorpresa Oudin. Assan Ceesay può lasciare il segno.

Fiorentina

Torna Milenkovic, Quarta più di Igor. Biraghi per i calci piazzati, no a Venuti. Barak da ampia sufficienza. È arrivato il momento di puntare su Luka Jovic! Il serbo si è sbloccato ed è tornato a sorridere: segnali incoraggianti. Bene Kouamé, da tenere in considerazione l’opzione Nico Gonzalez, ma la copertura è d’obbligo.

SOTTIL NON GIOCHERÀ CONTRO IL LECCE MA TORNERÀ A DISPOSIZIONE PER LA PARTITA CONTRO L’INTER