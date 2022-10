Riccardo Sottil viaggia verso il rientro. L’esterno della Fiorentina è ancora ai box per un infortunio ma sarebbe pronto a rientrare a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, se il giocatore non dovesse essere convocato per la gara contro il Lecce, sarebbe disponibile per la sfida casalinga contro l’Inter. Si legge su TMW

L’ANNUNCIO DI NARDELLA