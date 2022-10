Nardella annuncia: “Altri 110 milioni dal governo Draghi, anticipiamo a fine anno gara per lo stadio”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato attraverso i suoi profilo social una bella notizia per Firenze e la Fiorentina, le sue parole:

Altri 110 milioni € dal Governo Draghi per mettere al sicuro le nuove tramvie e il nuovo stadio Franchi! Anticipiamo a fine anno l’inizio gara per stadio e linea 4 di Campi e affidamento lavori linea Bagno a Ripoli, per totali 1,1 miliardi di lavori. Firenze corre più che mai.

