Notizie Draghi Fiorentina

Draghi(Fdl): "La sindaca di Firenze valuti di rinviare Fiorentina-Juve perché sarebbe rischioso giocare domenica"
14 marzo 2025 16:34
Nardella annuncia: "Altri 110 milioni dal governo Draghi, anticipiamo a fine anno gara per lo stadio"
15 ottobre 2022 12:18
Draghi a Firenze riceve una maglia della Fiorentina e annuncia: "Progetto per il nuovo Franchi il 7 marzo"
24 febbraio 2022 11:25
Joe Barone e Dario Nardella regalano la maglia della Fiorentina al Premier Mario Draghi
23 febbraio 2022 18:57
Draghi chiama Gravina: "Stop al campionato per due settimane?" la Lega Serie A gli dice no
07 gennaio 2022 19:30
La proposta del CTS al Governo: "Stop al campionato fino al 6 febbraio". No di Draghi
06 gennaio 2022 11:41
Il governo vuole il tampone obbligatorio per chi va allo stadio, furia tifosi: "Costa diversi soldi"
19 dicembre 2021 18:43
"Se Italiano riesce a recuperare anche Kokorin va messo al posto di Draghi come premier"
10 dicembre 2021 13:27
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