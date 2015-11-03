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Notizie Draghi Fiorentina

Draghi(Fdl): "La sindaca di Firenze valuti di rinviare Fiorentina-Juve perché sarebbe rischioso giocare domenica"

14 marzo 2025 16:34

Nardella annuncia: "Altri 110 milioni dal governo Draghi, anticipiamo a fine anno gara per lo stadio"

15 ottobre 2022 12:18

Draghi a Firenze riceve una maglia della Fiorentina e annuncia: "Progetto per il nuovo Franchi il 7 marzo"

24 febbraio 2022 11:25

Joe Barone e Dario Nardella regalano la maglia della Fiorentina al Premier Mario Draghi

23 febbraio 2022 18:57

Draghi chiama Gravina: "Stop al campionato per due settimane?" la Lega Serie A gli dice no

07 gennaio 2022 19:30

La proposta del CTS al Governo: "Stop al campionato fino al 6 febbraio". No di Draghi

06 gennaio 2022 11:41

Il governo vuole il tampone obbligatorio per chi va allo stadio, furia tifosi: "Costa diversi soldi"

19 dicembre 2021 18:43

"Se Italiano riesce a recuperare anche Kokorin va messo al posto di Draghi come premier"

10 dicembre 2021 13:27

Matteo Renzi: "A Mario Draghi gli farei fare di tutto, tranne il centravanti della Fiorentina"

16 novembre 2021 17:04

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