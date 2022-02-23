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Joe Barone e Dario Nardella regalano la maglia della Fiorentina al Premier Mario Draghi

Mario Draghi con la maglia della Fiorentina, l'ha ricevuta in regalo nella sua visita a Firenze nella giornata di oggi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2022 18:57
Joe Barone e Dario Nardella regalano la maglia della Fiorentina al Premier Mario Draghi -
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Joe Barone e Dario Nardella regalano la maglia della Fiorentina al Premier Mario Draghi
Joe Barone e Dario Nardella regalano la maglia della Fiorentina al Premier Mario Draghi
Joe Barone e Dario Nardella regalano la maglia della Fiorentina al Premier Mario Draghi

Incontro e maglia viola speciale per il premier Mario Draghi nell'incontro con il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone e il sindaco di Firenze Dario Nardella. 

IN ARRIVO NOVITA' SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER FIORENTINA-JUVENTUS

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