Joe Barone e Dario Nardella regalano la maglia della Fiorentina al Premier Mario Draghi
Mario Draghi con la maglia della Fiorentina, l'ha ricevuta in regalo nella sua visita a Firenze nella giornata di oggi
A cura di Redazione Labaroviola
23 febbraio 2022 18:57
Incontro e maglia viola speciale per il premier Mario Draghi nell'incontro con il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone e il sindaco di Firenze Dario Nardella.
IN ARRIVO NOVITA' SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER FIORENTINA-JUVENTUS
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