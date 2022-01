La proposta del CTS al Governo: “Stop al campionato fino al 6 febbraio”. No di Draghi

“Fate fermare il campionato” la frase sussurrata negli ultimi giorni in diversi palazzi ha varcato la soglia della cabina di regia governativa. Sarebbe stato il Comitato Tecnico Scientifico a portare sul tavolo l’ipotesi. È possibile che in qualche modo sulla proposta ci sia stato un confronto con Speranza. La proposta-ipotesi aveva un contesto temporale staccare la spina da domenica al 6 febbraio, sfruttando anche lo slot della sosta del campionato di A. Ma a quanto sembra la risposta di Draghi sarebbe stata una non risposta, un andare avanti senza fermarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

