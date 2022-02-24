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Draghi a Firenze riceve una maglia della Fiorentina e annuncia: "Progetto per il nuovo Franchi il 7 marzo"

Il Premier Draghi è stato ieri ospite a Firenze ed ha dato modo di parlare del progetto del nuovo stadio Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2022 11:25
Draghi a Firenze riceve una maglia della Fiorentina e annuncia: "Progetto per il nuovo Franchi il 7 marzo" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come riporta La Gazzetta dello Sport il premier Mario Draghi visitando Firenze ieri ha parlato anche dello stadio della Fiorentina. Durante la giornata sono arrivate le parole sulla futura riqualificazione, grazie anche al PNRR, dello stadio Franchi, il cui progetto vincitore verrà presentato il 7 marzo a Palazzo Vecchio. Inoltre al Presidente del Consiglio dei Ministri è stato regalato una maglia della Fiorentina.

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