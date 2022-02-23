Nardella annuncia: "Il 7 Marzo presenteremo il progetto vincitore del nuovo stadio Franchi"

Il nuovo stadio Franchi dove la Fiorentina giocherà dal 2026 verrà presentato il 7 Marzo, lo ha annunciato Dario Nardella

"Sono felice di annunciare alla sua presenza che a Palazzo Vecchio, lunedì 7 marzo, presenteremo il progetto vincitore di un concorso internazionale di progettazione per il restauro e la riqualificazione dello Stadio Franchi."

Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella annunciando di fatto la data in cui sarà svelato il progetto del prossimo stadio della Fiorentina, che sarà pronto entro il 2026

BUCCIANTINI PARLA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/bucciantini-italiano-dirompente-per-latteggiamento-mi-ricorda-conte-e-klopp/166696/