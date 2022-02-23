Bucciantini non si nasconde: "Italiano dirompente, per l'atteggiamento mi ricorda Conte e Klopp"

Momento d'oro in casa Fiorentina dopo la vittoria in casa contro l'Atalanta, ne ha parlato Marco Bucciantini

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, le sue parole:

"Vlahovic è un fenomeno del calcio, ma era indubbiamente esaltato dal carnevale della Fiorentina, perchè una squadra che gioca bene non toglie a nessuno, può solo aggiungere, dà e basta. La partita che ha fatto Piatek è una partita misteriosa, ha perso tutti i duelli fuori dall'area, ma ne ha vinto uno solo, quello in area di rigore, gol. La Fiorentina domenica ha fatto all'Atalanta quello che l'Atalanta ha sempre fatto agli altri, ovvero togliere l'area. Italiano è dirompente per quello che fa, la sua esultanza con i tifosi è frutto proprio di quello che lui ci mette, non è stata una cosa costruita, dopo la cessione di Vlahovic nessuno si aspettava una classifica cosi da sogno, per l'atteggiamento mi ricordo Conte e Klopp. In serie A c'è equilibrio, un equilibrio che migliora tutti nel campionato.

GRAZIANI E IL RETROSCENA SU PIATEK IN VIOLA

https://www.labaroviola.com/graziani-rivela-piatek-della-fiorentina-gia-lanno-scorso-commisso-blocco-tutto-per-le-commissioni/166631/