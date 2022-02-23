Graziani rivela: "Piatek della Fiorentina già l'anno scorso, Commisso bloccò tutto per le commissioni"

Ciccio Graziani ha parlato di Piatek, l'attaccante polacco è l'uomo del momento in casa Fiorentina dopo il gol all'Atalanta

L'ex attaccante e allenatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno del momento viola e anche di Piatek, queste le sue parole:

"Due anni fa era da prendere Piatek, lo scorso anno di fatto era già stato preso Piatek, poi sono uscite 2 milioni di commissione che non si sapeva a chi dovevano andare a giustamente Commisso ha stoppato tutti. Sabatini mi mandò a vederlo spesso, è uno che sa segnare in tutte le maniera, non è mai stato abituato a giocare da solo in attacco, si deve abituare ma è un calciatore che i gol li fa. Con Cabral dobbiamo avere pazienza ma ci farà divertire, diventerà fondamentale, secondo me farà benissimo a Firenze, mi dicono che abbia grandi numeri anche in allenamento, le notizie che mi arrivano sono ottime, di un ragazzo ottime che si impegna sempre, risposte positive" conclude Graziani.

PRADE PRIMO SU SCAMACCA E BERARDI

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