Draghi(Fdl): "La sindaca di Firenze valuti di rinviare Fiorentina-Juve perché sarebbe rischioso giocare domenica"

Il vicepresidente del consiglio comunale ha intimato il primo cittadino a prendere la decisione di rimandare la gara

Per l’emergenza maltempo, la sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina-Juventus». Lo propone Alessandro Draghi (FdI), vicepresidente del consiglio comunale di Firenze. «Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma domenica prossima», ha commentato Draghi.

A proposito di Fiorentina, anche il Viola Park è stato colpito dalle forti piogge che questa mattina si sono abbattute nell’area. Diversi campi di allenamento e di gioco del centro sportivo a Bagno a Ripoli, sono stati sommersi dall’acqua e al momento risultano inagibili.

Per quanto riguarda le altre strutture del Viola Park, dagli spogliatoi alle palestre e altro ancora, non sarebbero stati registrati al momento situazioni critiche. La prima squadra, in vista della partita di domenica contro la Juventus, aveva già previsto per oggi pomeriggio una sessione di lavoro per lo più in palestra.