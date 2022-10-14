Terracciano: "Se potessi rigiocare una partita sceglierei quella contro l'Atalanta per come è arrivata"

Pietro Terracciano ha risposto alle domande dei tifosi della Fiorentina, il portiere ha rinnovato da poco meno di una settimana

Pietro Terracciano ha parlato al profilo Tik Tok della Fiorentina, queste le sue parole rispondendo ad alcune domande dei tifosi:

"La parata più importante della mia carriera è stata quella contro il Twente, credo sia stata anche tra le più belle considerata anche quanto fosse importante. Non è facile questo inizio di stagione, rigiocherei tutte le partite in cui abbiamo perso ma se devo sceglierne una dico quella contro l'Atalanta per come è arrivata. Promesse? Quella di dare sempre il massimo, l'obiettivo è ricambiare l'affetto che ci arriva da questa città"

IL RETROSCENA DEL RIGORE DI NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/nico-regala-il-calcio-di-rigore-a-kouame-ma-italiano-ordina-il-cambio-il-rigorista-e-nico-gonzalez/188929/