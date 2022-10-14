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Terracciano: "Se potessi rigiocare una partita sceglierei quella contro l'Atalanta per come è arrivata"

Pietro Terracciano ha risposto alle domande dei tifosi della Fiorentina, il portiere ha rinnovato da poco meno di una settimana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2022 16:59
Terracciano: "Se potessi rigiocare una partita sceglierei quella contro l'Atalanta per come è arrivata" - Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Pietro Terracciano ha parlato al profilo Tik Tok della Fiorentina, queste le sue parole rispondendo ad alcune domande dei tifosi:

"La parata più importante della mia carriera è stata quella contro il Twente, credo sia stata anche tra le più belle considerata anche quanto fosse importante. Non è facile questo inizio di stagione, rigiocherei tutte le partite in cui abbiamo perso ma se devo sceglierne una dico quella contro l'Atalanta per come è arrivata. Promesse? Quella di dare sempre il massimo, l'obiettivo è ricambiare l'affetto che ci arriva da questa città"

IL RETROSCENA DEL RIGORE DI NICO GONZALEZ

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