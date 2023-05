Fantacalcio, Immobile per sbloccarsi, Giroud per confermarsi e Jovic per stupire. Rebus Di Maria

SAMPDORIA – SASSUOLO

Sampdoria

Meglio evitare il trittico difensivo blucerchiata, si possono lanciare, però, Augello e Zanoli. Il centrocampo è un no totale. Si possono premiare Fabio Quagliarella (l’ultimo a mollare) e Gabbiadini in caso di emergenza.

Sassuolo

Ok Rogerio e Erlic. Matheus Henrique buona opzione di giornata, Maxime Lopez da sufficienza e poco altro. Via libera a Bajrami, può essere l’occasione per Andrea Pinamonti di tornare al gol. Berardi la certezza.

SALERNITANA – UDINESE

Salernitana

Pirola meglio di Bronn e Lovato. Via libera a Pasquale Mazzocchi è da schierare. Bradaric da 6. Coulibaly arriva da un assist, no a Bohinen e Vilhena con riserva. Candreva non si discute. Piatek da scommessa senza Dia, Kastanos solo per chi ce l’ha.

Udinese

Becao meglio di Bijol e Perez. Roberto Pereyra va messo, non solo per il fattore rigori. Promossi Samardzic e Lovric, Walace solo da voto. Beto va riproposto, con fiducia. Ispira meno Thauvin.

SPEZIA – TORINO

Spezia

Wisniewski in crescita: se lo avete in rosa, potete premiarlo. Bastoni con una riserva. Esposito meglio di Bourabia, Gyasi tra troppi alti e bassi. M’Bala Nzola ora deve segnare e trascinare. Shomurodov solo in emergenza.

Torino

Bene Buongiorno, Schuurs più di Djidji. Singo buona opzione di giornata, Vojvoda con copertura mentre non convince Rodriguez. Ilic meglio di Ricci. Nikola Vlasic da rilanciare al Fantacalcio, Sanabria da schierare. Miranchuk con una riserva ancora, Karamoh se vi manca la terza punta.

FIORENTINA – ROMA

Fiorentina

Occhio al turnover, per i big serve una copertura. Riserva per Bonaventura, Gonzalez e Cabral. Via libera a Luka Jovic, Barak e Kouamé. Idee low cost Mandragora e Saponara. In difesa una riserva per Biraghi e Dodo, Quarta il migliore dei centrali per questa volta.

Roma

Se la Fiorentina fa dei cambi, Mourinho fa turnover praticamente integrale. Alcuni non partono neanche come Pellegrini. Con una riserva big come Smalling e Abraham. Qualcuno come Ibanez, Zalewski, Belotti e Solbakken può giocare, si possono anche mettere. Stephan El Shaarawy in ballottaggio ma dovrebbe mettere minuti nelle gambe e ci può stare. I giovani da evitare.

INTER – ATALANTA

Inter

Acerbi meglio di de Vrij e D’Ambrosio. Sì a Dumfries, Gosens da ex. Brozovic, con copertura, mentre sono promossi Barella e Calhanoglu. Sì a uno scatenato Romelu Lukaku. Lautaro va messo, con una riserva Dzeko.

Atalanta

Scalvini proverà a mettersi in mostra, può reggere più di Toloi e Djimsiti. Zappacosta va premiato ancora, Maehle e de Roon solo da voto. Non intrigano molto Ederson e Muriel che sono in ballottaggio, più fiducia a Lookman con una riserva. Teun Koopmeiners può fare bene, ci sta anche Pasalic. Hojlund da non sottovalutare.

VERONA – EMPOLI

Hellas Verona

Potete pensare a Simone Verdi, lo specialista di queste partite. Djuric di lotta, non mollerà. Faraoni si può mettere, più scommesse Tameze, Ngonge e Depaoli. Così come Hien in difesa. Gli altri da evitare.

Empoli

Ci possono stare Ebuehi e Luperto, no a Ismajli e Cacace. Gran momento per Akpa-Akpro, no a Grassi e Haas. Fiducia a Cambiaghi e, soprattutto, a Francesco Caputo in attacco.

BOLOGNA – NAPOLI

Bologna

Cambiaso in crescita, ancora sì a Posch ovviamente. No ai due centrali. Dominguez ci può stare così come Ferguson, valorizzati da Motta. Non convince Schouten, così come Aebischer. Marko Arnautovic può avere una chance, meglio di Barrow.

Napoli

Bene Di Lorenzo, Rrahmani e Kim Min-jae. Anguissa arriva da due bonus, Lobotka da 6,5. Con copertura Zielinski, Simeone e Raspadori, scommessa Politano. Sì a Osimhen e Kvaratskhelia.

MONZA – LECCE

Monza

Carlos Augusto senza nessun dubbio, da sufficienza Marì e Izzo. Rovella da sufficienza, convince meno Sensi. Promossi Mota e Caprari, meglio di Petagna. Via libera a Patrick Ciurria.

Lecce

Baschirotto e Umtiti ci possono stare, Gendrey meglio di Gallo. Hjulmand con una riserva, no a Gonzalez e Blin. Potete mettere Oudin, sì a Gabriel Strefezza. Ceesay meglio di Colombo, Di Francesco e Banda.

LAZIO – CREMONESE

Lazio

Via libera a Milinkovic, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Sono scontati. Buona idea Alessio Romagnoli in difesa. Da 6 Marusic e Casale, così come Vecino. Pedro con una riserva, da jolly.

Cremonese

No alla difesa, anche Sernicola e Valeri possono traballare. Il centrocampo ha portato quasi zero al fanta quest’anno, da Meitè a Pickel. Daniel Ciofani uno dei pochi a salvarsi quest’anno, Okereke per la solita chance in contropiede.

JUVENTUS – MILAN

Juventus

Schierabili Bremer, con qualche possibile rischio, e Danilo. Meno Gatti. No a Cuadrado e Miretti, Locatelli da 6, si possono mettere sia Rabiot che Kostic. Ultimo tango per Di Maria, prima dell’addio. Arkadiusz Milik può avere una chance. Solo coperti Vlahovic. Una riserva per Chiesa, che si è sbloccato.

Milan

Theo Hernandez intoccabile. Thiaw meglio di Tomori, Calabria da 6. No a Krunic, sì a Tonali che sta facendo bene. Messias possibile idea, Brahim Diaz può intrigare. Giroud non si tiene fuori, Leao si mette per forza.