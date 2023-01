Fantacalcio, è il momento di puntare su Cabral. Garanzia Strefezza, fiducia a Giroud

FIORENTINA – SASSUOLO

Fiorentina

Milenkovic più di Igor, attenzione a Martinez Quarta sui calci piazzati. No a Venuti, prudenza con Dodò. Out Mandragora, Amrabat con copertura e Duncan da sufficienza. Castrovilli potrebbe trovare qualche minuto, si può lanciare con copertura. Bonaventura più di Barak. Ikoné in crescita, Kouamé merita fiducia. È il momento di puntare su Arthur Cabral.

Sassuolo

Sì a Ferrari. Thorstvedt buona idea con una riserva, Traorè Hj jolly da mettere se lo avete, sa far male alla Fiorentina. Domenico Berardi non si discute: si mette! Pinamonti invece cerca riscatto. Laurienté senza dubbi.

JUVENTUS – UDINESE

Juventus

Danilo più dei compagni di reparto. Locatelli da sufficienza, via libera a Rabiot. Ok Kostic. Non sottovalutate la carta Fagioli. Chiesa sempre e solo con copertura. Via libera a Arkadiusz Milik.

Udinese

Becao più di Bijol e Perez. Destiny Udogie senza esitazione, così come Pereyra. Bene anche Lovric, no a Walace. Beto a prescindere dal minutaggio. No a Success.

MONZA – INTER

Monza

No a Izzo e Marlon. In difesa convince il solo Carlos Augusto. Colpani meglio di Ranocchia, Pessina si può mettere. Caprari da sufficienza, Petagna e Dany Mota non convincono.

Inter

Skriniar e Bastoni più di Acerbi. de Vrij con copertura. Dimarco meglio di Darmian e Dumfries. Sono le partite di Calhanoglu, Barella più di Mkhitaryan. Ancora fiducia a Romelu Lukaku: sta continuando il rodaggio e il gol della svolta può arrivare in qualsiasi momento. Dzeko e Lautaro? Dentro tutti e due, meglio evitare rimpianti…

SALERNITANA – TORINO

Salernitana

Daniliuc più dei compagni di reparto. Coulibaly di lotta ma i malus pesano. Bohinen e Vilhena per la sufficienza. Torna Antonio Candreva ed è sempre una buona idea. Boulaye Dia è sempre velenoso, ma attenzione alla sua condizioni. Non sottovalutate la carta Bonazzoli (è un ex!).

Torino

Schuurs più di Djidji e Rodriguez. Lukic ha la piena fiducia dell’allenatore. Non vi fate spaventare dalla “battuta d’arresto” di Vlasic, dentro senza esitazioni. Bene Aleksej Miranchuk: è il momento di dargli fiducia. Radonjic a prescindere dal minutaggio. Sanabria con copertura.

LAZIO – EMPOLI

Lazio

Lazzari più di Marusic, ok Romagnoli. Milinkovic-Savic è intoccabile, Vecino tra alti e bassi. Mattia Zaccagni, anche se in ballottaggio, è da mettere sempre. Pedro con copertura, Felipe Anderson senza dubbi. Ciro Immobile è tornato e lo ha fatto vedere subito.

Empoli

Parisi da bonus, Stojanovic meno. No a Marin. Tommaso Baldanzi sempre più protagonista. Bajrami con copertura, no a Satriano. Attenzione a Caputo che proverà a riprendere feeling con il gol.

SPEZIA – LECCE

Spezia

Ok Kiwior e Holm, no ai compagni di reparto. Simone Bastoni è sempre una buona scelta (listato difensore, ma gioca a centrocampo). Moutinho per gli amanti delle scommesse. Si è sbloccato Emmanuel Gyasi ed è arrivato il momento di puntarci. Via libera a Nzola.

Lecce

Baschirotto e Umtiti leader della difesa. Gonzalez più di Blin e Hjulmand. Gabriel Strefezza la certezza. Colombo una buona opzione di giornata, Banda pecca di concretezza.

SAMPDORIA – NAPOLI

Sampdoria

Non rischiate niente: bocciatura in blocco per il reparto difensivo blucerchiato. No a Leris, Rincon e Villar. Manolo Gabbiadini è l’unica speranza o quasi col suo mancino, Montevago ancora acerbo mentre Lammers è ancora da copertura.

Napoli

Kim più di Rrahmani e Juan Jesus, così come Di Lorenzo più di Mario Rui. Lobotka e Anguissa da buon voto. Non bocciate Zielinski. Sempre e solo sì a Victor Osimhen. Kvaratskhelia con copertura, via libera a Politano e Lozano.

MILAN – ROMA

Milan

Theo più di Calabria. Via libera a Kalulu e Tomori. Tonali più di Bennacer. Ballottaggio Brahim Diaz-De Ketelaere, si possono lanciare entrambi. Sono le partite da Rafael Leao, non potete avere dubbi. Sì anche a Giroud.

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Cristante non convince, fiducia a Lorenzo Pellegrini. Sono le partite di Paulo Dybala. Abraham e Zaniolo in cerca di riscatto.

HELLAS VERONA – CREMONESE

Hellas Verona

No al tridente difensivo, sì a Doig. Sulemana da monitorare, Tameze lotta ma pochi bonus. Veloso velenoso dai piazzati. Via libera a Darko Lazovic da una parte. Attenzione a Verdi di qualità. No a Henry.

Cremonese

Approvatissimo Emanuele Valeri. Sernicola più dei centrali, Ferrari solo in emergenza. Pickel meglio degli altri centrocampisti. Dessers colpito dalla sfortuna, ma non demordete.

BOLOGNA – ATALANTA

Bologna

Posch è il migliore della difesa. Ok Dominguez, Ferguson più di Medel. Soriano per gli amanti del rischio. Può essere la partita di Riccardo Orsolini. Attacco spuntato, Sansone solo per gli amanti del rischio.

Atalanta

Toloi più di Scalvini e Palomino. Soppy più di Maehle. Ederson fa fatica, no a De Roon. Si può lanciare Koopmeiners, Pasalic con copertura. Il migliore è sempre Ademola Lookman. Zapata con copertura, via libera a Hojlund e Muriel.