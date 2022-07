Pedullà rivela: “Le Normand primo nome se parte Milenkovic. Biraghi discuterà il rinnovo con la Fiorentina”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole:

BERNARDESCHI “Peggior operazione della storia della Juventus. Hanno 40 milioni spesi per un giocatore che ha reso da 1 a 10: -2. Il destino ha voluto metterlo davanti ad una scelta. Queste operazione a 28 anni, mi sembra una cosa che mi fa pensare. Per non dire altro. Si è comportato molto male nei confronti di Firenze, senza un minimo di riconoscenza. Mi ricordo il certificato medico che mandò alla Fiorentina. Questa cosa mi diede talmente tanto fastidio pensando alla professionalità e l’attaccamento alla maglia. Cosa baciano la maglia? Dovrebbero baciare i soldi. Ci sono modi e modi per lasciare la Fiorentina ed andare la Juve. Il destino gli ha chiesto di dimostrare qualcosa dopo aver voltato le spalle ad una città intera: cosa ha dimostrato? Niente”.

JOVIC “Grazie a Ramadani. La Fiorentina sta facendo un mercato fantastico. Il titolo sarebbe: ‘con Ramadani si può’. In alcune cose è molto bravo, in altre un po’ meno. Si parlava di prestito secco, con diritto e poi obbligo. Invece è arrivato a titolo definitivo: hai fatto una grande operazione. Hai preso un attaccante che non è da 25 gol, ma potrebbe farne 15 in Serie A, ragionando sempre in difetto”.

DODÒ “Uno dei più forti terzini d’Europa. Vi ricordate quando si parlava di offrire 16 anche se ne chiedono 15? Ecco, guardate le cifre: 15+3. Non hanno preso subito 15 milioni, ma potrebbero raggiungere i 18 milioni. Se non dovesse dimostrare il suo valore a Firenze, non so che giocatore ho visto fin ora. Dodò-Biraghi è una grande coppia”.

LE NORMAND “Se ne era già parlato quattro-cinque mesi ai viola, ma non se ne sentiva più parlare. Un nome che va tenuto in considerazione per la Fiorentina. Da 1 a 10 piace 12 per fisicità, tecnica e non solo. La Real Sociedad chiede 27-28 milioni ed ha un contratto che scade nel 2024. Sono tanti? Si, ma il gioco vale la candela. Vediamo a quanto venderai Milenkovic. Lo accostiamo a Marlon. Non mi aspetto accelerate nell’immediato, ma teniamo di conto questo nome e ricordiamoci Venerdì 8 luglio. È un profilo da seguire, e seguiremo questa pista. Vediamo cosa succederà”.

MARLON “C’è il problema extra-comunitari, confermo. Per farlo entrare, dovrebbe uscire qualcuno, altrimenti non puoi farlo. Le Normand, invece, è francese e non avresti questo problema”.

MILENKOVIC “È la prima scelta di nessuno, ma la seconda scelta di tutte e la terza del mondo. La Fiorentina ha un patto con Milenkovic, ma deve aspettare nell’ordine: de Ligt, Bremer, Bremer ed infine Koulibaly. Oggi la signora Pimenta porterà un’offerta alla Juve per de Ligt. Ma i bianconeri non hanno il sostituto, e questo non può essere Milenkovic. Sarà Bremer o Koulibaly. Il difensore della Fiorentina può entrare in un secondo momento per Inter o Napoli. La Fiorentina è serena perchè ha fatto il suo con il calciatore ed ha un rapporto di ferro con l’agente. Credo entrerà nel vivo dalla prossima settimana. Se resti bene, se non resti prenderò un altro nome”.

BIRAGHI “Ci sarà una trattativa per il rinnovo di contratto. La Fiorentina ed il capitano ne discuteranno nelle prossime settimane”.

AMIRI “Non ho notizie”.

PRAET “Mai trattato dalla Fiorentina”

PRIORITÀ FIORENTINA “Ad ora direi la questione centrale. Il rinnovo di Igor è un problema rinviabile. La Fiorentina ha preso Gollini, Terracciano ha mercato ma i viola lo vogliono. Ad ora, per trovare il pelo nell’uovo, la società viola dovrebbe cercare un sostituto di Callejon, e una punta che poteva esse Djuric ma non è stato. La Fiorentina ora deve sistemare due, tre cose ed una di queste deve essere la situazione centrale. I viola devono prendere un centrale, due se andrà via Milenkovic. Uno di questi due innesti deve essere importante. Hai fatto un grande lavoro arrivati all’8 di luglio, un lavoro straordinario”.

TERRACCIANO “Ha richieste di mercato, ma ad ora penso che resterà alla Fiorentina”.

TORREIRA “È stato proposto alla Juventus. I bianconeri ci pensano”.

PRADE–TORREIRA “Sto con Pradé. Ricordate cosa disse al suo arrivo a Firenze? 2.5 milioni, ma chi è Pirlo? È un buon giocatore, ma 2.5 per cinque anni per un signore che all’Arsenal era stato un fallimento. Alla Juve gli possono dare anche 3, ma non per cinque anni. Dobbiamo tenere in considerazione che c’è anche Paredes. Quando la Sampdoria ha preso 30 milioni dall’Arsenal, Torreira si doveva chiedere se era giusto andare in Inghilterra. Un buon consigliere gli avrebbe dovuto dire che non era adatto alla Premier. Poi è tornato, Pradè dice la sacrosanta verità: ha fatto di tutti per riportarlo in Italia. Il suo rinnovo alla Fiorentina è saltato per un problema di commissioni”.

LUIS ALBERTO “La Lazio sta provando a prendere Ilic, ma per farlo deve cedere Luis Alberto. L’anno scorso lo spagnolo non si era presentato nei primi giorni di ritiro a causa del ‘mal di pancia’. Lotito chiedeva 40 milioni più bonus. Adesso, invece, ne chiede 23 e non meno di 23. Sai perchè? Perchè deve dare il 30% al Liverpool a causa della percentuale di rivendita pattuita al momento dell’acquisto”.