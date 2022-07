Ecco le nuove maglie della Fiorentina: una grande V sulla bianca, rossa e gialla per i portieri

Stamani la Fiorentina ha lanciato le nuove maglie della stagione 2022/23. La prima divisa sarà come da tradizione viola, con dei rombi a comporre il nuovo logo di una gradazione diversa del colore. Sulla seconda maglia, spicca una grande V viola, in richiamo per l’appunto all’interno del logo. Portieri in giallo o in rosso con un giglio in trasparenza in basso a destra.

