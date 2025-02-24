Dott. Manzuoli: "Kean potrebbe tornare in campo dopo l'andata contro il Panathinaikos"

L'ex medico della Fiorentina, Marcello Manzuoli ha parlato a Radio Bruno di Moise Kean e del suo infortunio alla testa durante la gara contro l'Hellas Verona. Queste le sue parole: "Dopo un infortunio...

L'ex medico della Fiorentina, Marcello Manzuoli ha parlato a Radio Bruno di Moise Kean e del suo infortunio alla testa durante la gara contro l'Hellas Verona. Queste le sue parole: "Dopo un infortunio del genere il giocatore non va mai lasciato solo per le prime 24 ore, ma il trauma cranico è un infortunio frequente nel mondo del calcio Il recupero? Dipende da diversi fattori, dall'entità della botta alla guarigione della ferita. Kean potrebbe tornare in campo dopo la gara di andata contro il Panathinaikos. Prima di tornare ad allenarsi Kean dovrà sottoporsi a un ulteriore esame per la diagnostica per immagini. Serve il parere positivo di un neurologo".