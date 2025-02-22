Padre di Sottil: "Primo impatto con San Siro devastante, ci sta. Ma Riccardo si ritaglierà il suo spazio"

Durante l'intervista concessa a Milan News, Andrea Sottil, allenatore e padre Riccardo, ha così parlato dell'esordio del figlio contro il Verona: "Da padre non posso che essere orgoglioso di lui. Chia...

Durante l'intervista concessa a Milan News, Andrea Sottil, allenatore e padre Riccardo, ha così parlato dell'esordio del figlio contro il Verona: "Da padre non posso che essere orgoglioso di lui. Chiaro che ci sta che il primo impatto con San Siro sia un po' devastante, perché è uno stadio che fa questo effetto. Ma sono certo che potrà ritagliarsi il suo spazio".

Sul cambio di maglia: "Ha sorpreso anche noi. Pensi che abbiamo saputo dell'interesse del Milan alle 12 dell'ultimo giorno di mercato".

Sul cambio di pressioni: "Per lui è una grande occasione per fare uno step in avanti. Giocare nel Milan è una cosa grandiosa. E conoscendolo so che farà di tutto per conquistare la proprietà e l'allenatore".

Sulla partita contro il Torino: "Sì, ma Riccardo è sempre stato tifoso del Milan. Era innamorato dei grandi campioni, amava Kakà, Pato, Ibra. Diciamo tutti quelli che dribblavano".