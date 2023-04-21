Fantacalcio, Nico Gonzalez e Osimhen le certezze. Barella si ripeterà in campionato? Rinascita Pellegrini

Dopo i quarti di finale delle competizioni europee, è tempo di tornare a pensare alla Serie A e al Fantacalcio. La trentunesima giornata si aprirà alle 20:45 con la sfida del Bentegodi tra Hellas Vero...

Dopo i quarti di finale delle competizioni europee, è tempo di tornare a pensare alla Serie A e al Fantacalcio. La trentunesima giornata si aprirà alle 20:45 con la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Bologna. E si chiuderà lunedì sera alle 20:45 con la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma. Match di cartello la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Ma adesso, andiamo a vedere i consigli per il Fantacalcio.

HELLAS VERONA - BOLOGNA

Hellas Verona

Gli scaligeri ritrovano due pezzi importanti come Lazovic e Doig e non possiamo far altro che lanciarli, magari con una copertura per non rischiare niente. Hien ci può stare, no a Magnani e Ceccherini. Promosso Faraoni a destra, Tameze meglio di Abildgaard e Veloso. Depaoli ci può stare, Ondrej Duda può essere un’idea per questa giornata. Djuric meglio di Gaich stavolta, Lasagna solo da voto, Ngonge e Verdi con una riserva.

Bologna

Insostituibile Stefan Posch, promosso anche Kyriakopolous. Discorso diverso, invece, per Soumaoro e Lucumì dove servirà più cautela. Potete risparmiare anche Aebischer, mentre è da mettere Ferguson. Dominguez, Schouten e Moro da sufficienza. Niente errori con Orsolini, va messo a prescindere. Musa Barrow da non sottovalutare, Sansone e Zirkzee possono fare bene.

SALERNITANA - SASSUOLO

Salernitana

Mazzocchi con copertura, Pirola meglio di Gyomber. Bradaric senza troppe aspettative. Coulibaly di quantità, attenzione agli inserimenti di Vilhena. Kastanos per coraggiosi dopo l'incoronazione di Paulo Sousa ("È il nostro Bernardo Silva"). Antonio Candreva la certezza, Dia sempre da mettere. per questo turno via libera anche a Piatek.

Sassuolo

In difesa ci può stare Erlic, Rogerio da sufficienza. Lopez da buon voto, meglio di Harroui ed Henrique. Si possono premiare gli inserimenti di Frattesi. Out Berardi, ci può stare Bajrami mentre Defrel con una riserva. Armand Laurienté da mettere, per Pinamonti come sempre dipende dalle alternative ma ci può stare.

LAZIO - TORINO

Lazio

Romagnoli più di Casale, così come Marusic più di Hysaj. Vecino da scommessa, Milinkovic-Savic e Luis Alberto senza nessun tipo di timore. Mattia Zaccagni non è una scelta, è un obbligo! Stesso discorso per Felipe Anderson da falso nove. Approvato anche Pedro.

Torino

Schuurs è sempre una buona idea, mentre Singo e Vojvoda non convincono. Lazaro meglio di Rodriguez, ma solo per reparti in piena emergenza. Vlasic in mediana solo per un buon voto, è al pari di Ilic. Può essere una partita da Nemanja Radonjic come caratteristiche, in contropiede. Miranchuk e Sanabria sono i due da mettere sempre nel Torino, anche contro la Lazio: velenosi!

SAMPDORIA - SPEZIA

Sampdoria

Meglio evitare la retroguardia blucerchiata ma, in caso di necessità, si possono premiare Zanoli e Augello. Sempre no a Winks e Rincon: non sono da Fantacalcio! Jesé in crescita, mentre Manolo Gabbiadini può essere una buona opzione di giornata. Lammers e Djuricic con riserva (ma senza troppe aspettative).

Spezia

Sempre e solo sì a Simone Bastoni, mentre si possono evitare le altre pedine del reparto arretrato di Semplici. Ekdal da ex e poco altro. No a Esposito, Mbala Nzola è la sola e vera certezza davanti. Verde meglio di Shomurodov e Gyasi.

EMPOLI - INTER

Empoli

Evitiamo rischi inutili: no alla difesa dei toscani! Ma in caso di necessità si può salvare il solo Parisi. Si può puntare su Tommaso Baldanzi, che all’andata ha già dimostrato di saper far male. Caputo solo in emergenza.

Inter

Bastoni e Acerbi da buon voto, Darmian con una riserva e se avete D’Ambrosio mettetelo perché con l’Empoli spesso si è esaltato. Dumfries ci può stare, Gosens e Dimarco a prescindere dal minutaggio. Nicolò Barella in versione Champions farebbe la fortuna dei suoi fantallenatori, si ripeterà in campionato? Lanciatelo! Calhanoglu da rimettere. Brozovic e Mkhitaryan con una riserva. Lukaku è un sì, potete riprovarci. Lautaro va messo a prescindere. Correa se vi manca un big, Dzeko solo copertissimi.

MONZA - FIORENTINA

Monza

No a Caldirola: non fatevi ingannare dal gol di San Siro. Izzo più di Marí. Carlos Augusto da mettere sempre, promosso anche Ciurria. Pessina per il fattore rigori mentre si può evitare Rovella. senza dubbi. Si può rilanciare Caprari, Petagna meglio di Mota.

Fiorentina

Dodo sempre più padrone della corsi destra, è da mettere. Biraghi per il fattore piazzati, Quarta e Milenkovic meglio di Igor. Castrovilli si sta ritrovando, Mandragora da sufficienza. Nico Gonzalez in crescita, Sottil decisivo in Europa, Saponara con una riserva. Cabral da mettere sempre. No a Jovic.

UDINESE - CREMONESE

Udinese

Becao sempre la miglior opzione del tridente difensivo. Ehizibue non convince troppo, Roberto Pereyra va rilanciato dopo lo 0.5 dell'Olimpico. Walace di quantità e poco altro, Lovric da mettere per gli inserimenti, Samardzic con una riserva pure. Nessun dubbio su Beto, Success da buon voto.

Cremonese

Leonardo Sernicola in grande crescita, meglio anche di Valeri. Da evitare l'intero centrocampo dei grigiorossi. Davanti si può mettere ancora Dessers, Okereke meglio di Tsadjout.

MILAN - LECCE

Milan

Out Calabria (squalificato), Florenzi non convince più di tanto, Kalulu e Tomori sì. Theo Hernandez sempre da mettere. Pobega potrebbe essere una buona idea, Tonali da buon voto. Junior Messias può essere la carta a sorpresa. Brahim Diaz senza dubbi, lo stesso per un ritrovato Leao. Giroud con una riserva, Rebic meglio di Origi.

Lecce

Baschirotto e Umtiti più dei terzini, ma si può concedere un turno di riposo anche a loro. Gabriel Strefezza rimane sempre il più schierabile, Ceesay è meglio di Di Francesco e dell'ex Colombo.

JUVENTUS - NAPOLI

Juventus

Danilo è il migliore della difesa, Gatti la scommessa. No a De Sciglio, neanche Cuadrado ispira troppo. Locatelli un 6 può portarlo, idem Fagioli. Decisamente meglio Kostic e soprattutto Adrien Rabiot. Vlahovic fatica molto, ma è comunque schierabile anche per i rigori. Milik e Di Maria (in gol all’andata) ci possono stare, entrambi coperti.

Napoli

Di Lorenzo e Kim Min-jae da schierare, Jesus e Olivera un po’ meno. Anguissa da buon voto, Lobotka senza pretendere bonus. Via libera a Zielinski ed Elmas. Approvato Lozano, Kvara e Victor Osimhen senza nessun tipo di dubbio.

ATALANTA - ROMA

Atalanta

Toloi più di Scalvini. Zappacosta e Maehle ci possono stare, ma hanno più l'affidabilità di una volta dei quinti di Gasp. Teun Koopmeiners da rilanciare, Ederson in crescita mentre de Roon solo da sufficienza. Hojlund rimane il migliore davanti, no a Zapata e Muriel che stanno faticando.

Roma

Copertura con Smalling (sempre se non arrivano novità in giornata). Ok Ibanez e Mancini in difesa, Zalewski sulla fascia solo da sufficienza. Matic meglio di Cristante, Spinazzola a prescindere. El Shaarawy va messo, così come un ritrovato Lorenzo Pellegrini. Dybala è sempre sì a prescindere dal minutaggio (la partita di ieri insegna). Abraham può essere un’idea perché Bergamo gli porta bene. Ma anche Belotti ci può stare.

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