Fantacalcio, Jovic per zittire le polemiche. Zaccagni si è preso la Lazio, è tornato Lukaku

Analisi di ogni partita della dodicesima giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 20.45

Napoli-Sassuolo

Napoli

Kim più dell’ex Juan Jesus. Di Lorenzo più di Mario Rui. Torna Anguissa, via libera a Lobotka, impossibile tenere fuori Zielinski. Mettere Kvicha Kvaratskhelia è un ordine, non un consiglio. Ok Lozano, schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso. Osimhen-Raspadori-Simeone in questo ordine.

Sassuolo

Torna Ferrari, via libera ad Erlic. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per i suoi inserimenti. Ancora out Berardi, confermate Armand Laurienté: è l’uomo più in forma tra i neroverdi! Luci accese su Pinamonti.

Lecce-Juventus

Lecce

Pongracic più di Umtiti. Hjulmand da sufficienza, attenzione all'imprevedibilità di Gonzalez. Banda più di Di Francesco, attenzione alla sorpresa Oudin. Sempre e solo sì a Gabriel Strefezza. Un turno di riposo per Ceesay.

Juventus

Out Bremer, Danilo e Gatti convincono più Bonucci. Cuadrado in ombra e il ruolo in lista (centrocampista) non lo aiuta, ma oggi, da ex, è una di quelle partite in cui si può lanciare. Nessun dubbio su Kostic. Rabiot più di Locatello. Out Vlahovic, via libera a Arkadiusz Milik.

Inter-Sampdoria

Inter

De Vrij in pole su Acerbi, Bastoni più di Skriniar. Dimarco sarà sull’out di sinistra, idea intrigante dopo le recenti prestazioni. Bene Calhanoglu, Barella più di Mkhitaryan. Non si discute Lautaro Martinez, Dzeko più di Correa. Lukaku a prescindere dal minutaggio (ma assicuratevi una copertura).

Sampdoria

Poco da pescare in questa Samp. Non convince la difesa blucerchiata. No a Villar. Djuricic come scommessa, Abdelhamid Sabiri è l’uomo in copertina dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.

Empoli-Atalanta

Empoli

Se usate il modificatore, sempre e solo sì per Vicario. Parisi più dei compagni di reparto. Marin non è da fantacalcio, Bandinelli più di Haas. Ok Baldanzi e Bajrami. Destro da outsider.

Atalanta

No a Okoli. Soppy meglio di Maehle e Hateboer. Ok Scalvini, via libera a Koopmeiners. Pasalic più di Malinovskyi e Ederson. Out Muriel, potrebbe essere il turno di Duvan Zapata! Hojlund con copertura. Via libera a Lookman.

Cremonese-Udinese

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. Sernicola come outsider. No a Ascacibar e Castagnetti. Continuate a dare fiducia a Ciryel Dessers, soprattuto in attacchi in emergenza. Okereke più di Tsadjout.

Udinese

Approvatissimo Bijol, così come Udogie. Ok Pereyra, no a Walace. Bene Samardzic, Lovric con copertura. Nonostante il minutaggio, via libera a Beto! Gerard Deulofeu è la garanzia. Attenzione alla sorpresa Success.

Spezia-Fiorentina

Spezia

Ancora out Bastoni, si possono lanciare Kiwior e Holm. È il momento di lanciare Emmanuel Giasy! È ancora a secco in questa stagione e la sua velocità in campo aperto potrebbe far male ai viola. Ok Nzola.

Fiorentina

No a Igor, Quarta più di Milenkovic. Biraghi per i calci piazzati, ok anche Dodo. Barak da ampia sufficienza, così come Amrabat. Via libera a Kouamé: è il trascinatore dei viola in questo momento. Luka Jovic si è sbloccato: 5 gol nelle ultime sei. È il momento di puntarci forte! Cabral da outsider.

Lazio-Salernitana

Lazio

Lazzari più dei compagni di reparto. Milinkovic–Savic è più che approvato, attenzione alla sorpresa Vecino. Felipe Anderson si è reinventato falso nuove, ma è Mattia Zaccagni l'uomo più in forma in casa Lazio. Via libera anche a Pedro.

Salernitana

No alla difesa degli uomini di Nicola. Sempre e solo sì al treno Mazzocchi. Ok all'ex Candreva. No a Radovanovic e Coulibaly. Krzystof Piatek potrebbe abbattere il muro dell'imbattibilità biancoceleste. Bonazzoli tra alti e bassi è solo per attacchi in estrema emergenza.

Torino-Milan

Torino

Schuurs più dei compagni di reparto. Out Ola Aina, Lazaro più di Vojvoda. Linetty da giallo facile, meglio Lukic. Nikola Vlasic più di Miranchuk. Sanabria acciaccata, ci sarà Pellegri.

Milan

Out Maignan, ci sarà Tatarusanu. Si a Theo Hernandez e Tomori, prudenza con Gabbia. Bennacer più di Pobega. Brahim in pole su De Ketelaere, prudenza con il belga. Sempre e solo sì a Leao. Potete lanciare Divock Origi: è in pole su Giroud. Ma Olivier si schiera ugualmente a prescindere dal minutaggio.

Hellas Verona-Roma

Hellas Verona

No ai tre centrali scaligeri. Out Doig, Faraoni da sufficienza. Tameze da cartellino facile. Out Lazovic, si può lanciare Lasagna. Attenzione alla sorpresa Simone Verdi. Turno di riposo, invece, per Henry.

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Non convincono Cristante e Camara. Lorenzo Pellegrini vorrà riscattare l’avvio sottotono. Nessun dubbio su Abraham, da schierare a prescindere dal minutaggio. Zaniolo potrebbe essere la sorpresa di giornata. Belotti con copertura.

Monza-Bologna

Monza

Carlos Augusto più dei compagni di reparto. Torna Rovella, Sensi da ampia sufficienza, via libera a Pessina. Si è sbloccato Andrea Petagna: è il momento di puntarci! Caprari può essere una buona opzione di giornata.

Bologna

Ancora out Kasius, Cambiaso tra alti e bassi. Ferguson più di Medel e Aebischer. Nonostante il minutaggio, Orsolini più di Barrow e Dominguez. La certezza è il solito Marko Arnautovic.

NOVITÀ DAL CENTRO SPORTIVO: A PARTE GONZALEZ E SOTTIL, TORNA MALEH IN GRUPPO

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