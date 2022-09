La crescita di Bianco: permanenza, rinnovo e presto l’esordio con la Fiorentina. Ha la fiducia di Italiano

Alessandro Bianco è uno dei giovani più interessanti in casa Fiorentina. Le sue qualità sono stato messe in copertina a partire dal ritiro di Moena del 2021, quando mister Italiano lo ha coinvolto nella maggior parte delle amichevoli pre-campionato (compresa quella di lusso con l’Espanyol) in attesa di un play davanti alla difesa. Il suo esordio tra i “grandi” è già arrivato: Italiano gli ha concesso la gioia dell’esordio in Coppa Italia, seppur per soli 4 minuti complessivi, contro Benevento e Cosenza. Ma manca ancora la gioia e la soddisfazione di esordire in Serie A (o chissà, in campo europeo…). La Fiorentina in questa stagione è impegnata su tre competizioni, Alessandro è da tempo in orbita prima squadra e quest’anno, oltre la permanenza in pianta stabile tra i “grandi”, è arrivato anche il rinnovo fino al 2026, con opzione fino al 2027. Indizio che la società e il mister hanno piena fiducia nelle qualità di Bianco. La crescita del ragazzo è sotto gli occhi di tutti, l’anno di formazione con la prima squadra lo ha fatto maturare, tanto che il suo debutto è sempre più vicino. E chissà se l’esordio non arriverà proprio durante il prossimo mese che vedrà la Fiorentina impegnata in un tour di force, tra Conference e Serie A, composto da ben 11 partite