Bella notizia per la Fiorentina, Nico Gonzalez si è allenato in gruppo. Titolare contro l'Atalanta?

Nico Gonzalez in campo a Coverciano per l'allenamento della Fiorentina, l'Argentino sembra aver superato definitivamente i problemi fisici

Dopo essere tornato dall'Argentina per gli impegni con la sua nazionale in cui però non ha mai giocato dato le sue non perfette condizioni di forma, Nico Gonzalez quest'oggi si è regolarmente allenato con il resto della squadra viola nell'allenamento svolto a Coverciano e dunque è a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita contro l'Atalanta in programma domenica a Bergamo alle ore 18. A questo punto le percentuali che possa partire titolare salgono sensibilmente. Lo riporta Radio Bruno

L'INTERVISTA A MANDRAGORA

https://www.labaroviola.com/mandragora-voglio-mettere-le-radici-a-firenze-andare-in-nazionale-e-lobiettivo-italiano-stimolo/187709/