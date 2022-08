Pedullà annuncia: “Italiano non vede Zurkowski, va all’Empoli. Bajrami è in mano alla Fiorentina”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

ZURKOWSKI “Con l’ingresso di Barak gli spazi si sarebbero ridotti sempre più e lui sarebbe voluto tornare a Empoli. Ci sono stati interessi concreti come quelli di Torino e Sassuolo, ma la sua priorità era l’Empoli. Non si poteva fare in prestito per via della durata del contratto, sarà un trasferimento a titolo definitivo per 3-3.5 milioni più bonus. Era fuori dai piani, ma non è uno scandalo. Non è una bocciatura, sono delle scelte legate alle priorità dell’allenatore di fare una squadra intercambiabile in base alle sue esigenze”.

BAJRAMI “Se la Fiorentina vuole prendere Bajrami, lo prende. Non farò giri di parole, dipende tutto dalla Fiorentina. Altrimenti c’è il Sassuolo che ha difficoltà a chiudere la trattativa per Laurienté. Quando i viola hanno chiuso Barak, hanno pensato anche di fare un altro centrocampista. Se la Fiorentina decide di chiudere, chiude in 10 minuti. Non ti posso dire che Zurkowski sia un acconto per Bajrami perché sono due trattative che viaggiano su due binari differenti. Potrebbe rientrarci Kouamé, ma potrebbe anche andare a Empoli indipendentemente da Bajrami. Sicuramente è in uscita, ha un contratto in scadenza tra due anni: Fiorentina o Sassuolo nel suo destino, con i viola che hanno le carte in mano. È un favore a Ramadani o è una richiesta di Italiano? Non credo molto ai favori ai procuratori, non credo. I favori li fai in un altro modo. È una situazione che dobbiamo seguire perchè i cavalli si vedono al traguardo, se la Fiorentina decide di prenderlo è perchè vuole alzare il livello tecnico. A Sassuolo c’è un allenatore, Dionisi, che lo conosce bene e che lo ha già allenato e spinge per riaverlo. La priorità era Barak, ora la Fiorentina deve decidere se alzare ancora l’asticella o stare ferma”.

PARISI “Non c’è mai stata una trattativa con la Fiorentina”.

BIRAGHI “Tra lunedì e mercoledì’ entreremo nel vivo del rinnovo di Biraghi. La sua appartenenza l’ha dimostrata anche con le dichiarazioni di ieri sera. Devono mettergli apposto il contratto, per me gli porteranno il contratto a 1,8 milioni”.

TERZIC “Per me è una buona alternativa”.

KOUAMÉ “Ad oggi vedo 60% che vada, 40% che resti”

DIFESA “Faes piace, ma costa tanto. Kumbulla non c’è trattativa al momento. Al momento la percentuale che la Fiorentina prenda un difensore è sotto il 50%. Molto dipenderà da Nastasic”