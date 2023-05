Fantacalcio, ancora pericolo turnover! Immobile per sbloccarsi, fiducia a Zapata. Torna Arnautovic?

LAZIO – LECCE

Lazio

Marusic con copertura, chance per Lazzari. In difesa Romagnoli più da certezza e Casale più da scommessa. Milinkovic-Savic non può essere messo in discussione, bisogna insistere. Luis Alberto con fiducia, sì a Felipe Anderson e Zaccagni. Ciro Immobile deve sbloccarsi, ma non si può tenere fuori al Fantacalcio. Pedro a prescindere dal minutaggio.

Lecce

In difesa si può salvare il solo Baschirotto. Hjulmand per la sufficienza, Oudin meglio di Blin. Gabriel Strefezza sarà l’ultimo a mollare e ci proverà fino alla fine, Colombo ha più chance di segnare di Banda.

SALERNITANA – ATALANTA

Salernitana

I tre centrali sono da evitare, in caso di necessità, però, si può mettere Pirola per il fattore piazzati. Fiducia a Mazzocchi, un po’ meno a Bradaric. A centrocampo da 6 Coulibaly, con alti e bassi Vilhena e Kastanos. Candreva da mettere, Boulaye Dia indiscutibile.

Atalanta

Emergenza difesa in casa Atalanta. No a Soppy, in difesa convince più Scalvini di Toloi. Zappacosta non si tiene fuori, promossi Pasalic e Koopmeiners, ci può stare anche de Roon. Duvan Zapata può avere fiducia, Muriel con riserva.

SPEZIA – MILAN

Spezia

Out Bastoni, da evitare la difesa ligure. Anche a centrocampo poche opzioni appetibili. L’uomo chiamato a salvare lo Spezia è M’Bala Nzola, tutto passa da lui.

Milan

Di nuovo turnover per Pioli. Theo Hernandez va messo comunque, con una riserva. Calabria e Kalulu non ispirano troppo, meglio Tomori. Con una riserva Tonali e Brahim Diaz, da mettere con copertura Leao che aveva saltato il derby ed è in dubbio. Meglio Alexis Saelemaekers e Messias, può salvarsi Pobega. Anche Giroud con copertura.

INTER – SASSUOLO

Inter

De Vrij ci può stare, Bastoni e Acerbi con riserva meglio di d’Ambrosio. Possibile staffetta per Darmian e Dumfries, entrambi schierabili con una riserva, così come Dimarco. Fiducia totale a Brozovic, da mettere con una riserva per sicurezza Barella e Mkhitaryan. Copertura anche per Calhanoglu. Via libera a Romelu Lukaku, ma anche Lautaro (con una riserva). Per Correa dipende dalle alternative, come terza punta ci può anche stare.

Sassuolo

La difesa non offre grandi spunti, se gioca Ferrari può anche salvarsi. Frattesi per gli inserimenti, no a Henrique, Obiang e Thorstvedt. Non si può stare senza Domenico Berardi. Fiducia anche a Laurienté, Bajrami solo in emergenza.

HELLAS VERONA – TORINO

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto. Ok Faraoni, via libera a Lazovic. Tameze da sufficienza, no ad Abildgaard. Simone Verdi per continuare a stupire. No a Djuric.

Torino

Schuurs solo con una riserva, ci può stare Buongiorno mentre Rodriguez può prendere un 6. Singo schierabile, Lazaro un po’ meno. Ilic più da bonus di Ricci, è anche un ex. Miranchuk sì con una riserva, Nikola Vlasic in crescita. Seck più da voto di Karamoh. Sanabria ormai si mette sempre, scontato.

FIORENTINA – UDINESE

Fiorentina

Possibile turnover, ancora una volta. Con una riserva big come Dodo, Biraghi, Gonzalez, Bonaventura e Cabral. La difesa è un po’ rimaneggiata, può salvarsi Milenkovic. A centrocampo può avere fiducia Gaetano Castrovilli, da scommesse Barak e Saponara. Meglio di no Amrabat e Duncan. Davanti Jovic ci può stare anche lui come scommessa, idem Kouamé. Sono “riserve” che possono avere spazio vista la Conference League.

Udinese

Via libera al blocco bianconero, a partire dal tridente difensivo. Udogie più di Ehizibue. Grande stagione per Lovric, ma – ancora una volta – Roberto Pereyra è la migliore opzione del centrocampo dei friulani. Nestorovski per i coraggiosi, Beto solo con copertura. Thauvin? Possibile sorpresa di giornata.

MONZA – NAPOLI

Monza

No alla difesa, sì a Carlos Augusto come sempre. Ciurria ci può stare anche qui, Pessina più da bonus di Rovella perché è rigorista. Sensi non ispira, davanti Mota e Caprari meglio dell’ex Petagna per il tipo di partita.

Napoli

Occhio ancora al turnover, vi serve una copertura per quasi ogni giocatore del Napoli. Di Lorenzo va messo sempre e comunque, Kim con una riserva e lo stesso per Rrahmani. Sì ad Anguissa per un buon voto, con riserva Lobotka e Zielinski. Tutti a rischio, tranne praticamente solo Victor Osimhen, che deve continuare a segnare. Kvaratskhelia va rimesso. Dentro Elmas e Raspadori, Simeone con la copertura sicura.

BOLOGNA – ROMA

Bologna

Cambiaso in crescita, Lykogiannis meglio dei centrali. A centrocampo Dominguez è da ottimo voto, piacciono meno Schouten e Moro. Riccardo Orsolini si mette, punto e basta. Per Barrow dipende dalle alternative, mentre Ferguson ci può stare. Arnautovic? Con una riserva (non si sa mai), via libera.

Roma

Difesa in emergenza, meglio rimanere prudenti con i centrali giallorossi. Stesso discorso per Cristante che si abbasserà a giocare nel tridente difensivo. Spinazzola meglio di Zalewski sugli esterni, Bove ancora poco da Fantacalcio mentre Matic per la solita sufficienza. Solbakken non intriga particolarmente, Lorenzo Pellegrini anche da rigorista. Dybala con una riserva sicura. Abraham ci può stare.

JUVENTUS – CREMONESE

Juventus

Gatti goleador in Europa League, Danilo ci può stare e Rugani meno. Si possono mettere Cuadrado e Fagioli, Rabiot rimane in forma mentre Kostic un po’ meno. Certo, la partita è comunque favorevole. Per tutti, anche Paredes (in gol col Lecce). Iling sta molto bene, davanti occhio ai possibili cambi. Fiducia a Chiesa, sì ad Arkadiusz Milik e non va sottovalutato Kean. Vista la partita, da mettere sia Vlahovic che Di Maria, entrambi con una riserva.

Cremonese

Sernicola e Valeri le uniche opzioni percorribili in difesa. Meitè da sufficienza, attenzione agli inserimenti di Benassi. No a Galdames. David Okereke da confermare. Ciofani e Dessers solo con copertura.

SAMPDORIA – EMPOLI

Sampdoria

La squadra di Stankovic è retrocessa, bisogna vedere la reazione. Già nelle ultime giornate il rendimento era calato molto e c’era prudenza, ancora no alla difesa con Nuytinck unico che si può salvare. Tommaso Augello meglio di Zanoli e forse ultimo a mollare. Sempre no al centrocampo, Djuricic incluso, che quest’anno ha offerto pochissimo. Gabbiadini rimane meglio degli altri attaccanti.

Empoli

Parisi la miglior opzione della difesa azzurra. No ad Akpa Akpro, Bandinelli leggermente meglio di Marin per una sufficienza. Baldanzi in cerca del bonus. Caputo invece fatica un po’ di più, mentre Nicolò Cambiaghi è il più in forma.