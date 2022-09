Impazza il mercato in Turchia, ma non ci sono offerte per Benassi: futuro in viola anche fuori dalle liste?

Il mercato in Turchia sta volgendo al termine, con un Galatasaray scatenato che ha accolto nella serata di ieri Mauro Icardi e Juan Mata. Nei giorni scorsi, dopo l’esclusione di Marco Benassi dalle liste della Fiorentina (sia Serie A che Conference League), si parlava di un futuro proprio in Super Lig del centrocampista italiano. Prospettiva che è andata pian pian ad affievolirsi fino a scomparire nelle ultime ore. Il mercato in Turchia chiuderà questa sera, e per Benassi aumentano le opportunità di restare in viola. Mister Vincenzo Italiano ha elogiato l’atteggiamento di Marco, definendolo come un professionista esemplare ed esprimendo il suo rammarico per l’esclusione dalle liste. Adesso, salvo sorprese dell’ultima ora dal Portogallo o dalla Grecia (dove il mercato chiude rispettivamente il 22 e il 15 settembre), per Benassi si prospetta un futuro in viola almeno fino a gennaio, quando riaprirà il mercato. Nel frattempo, il calciatore è sceso regolarmente in campo nella rifinitura che porta alla partita contro il RFS Riga.