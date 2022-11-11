Fantacalcio, Bonaventura da ex a San Siro. Incanta Pedro, fiducia a Lautaro. Torna Dybala?

Empoli-CremoneseEmpoliParisi più dei compagni di reparto. Marin non è da fantacalcio, Bandinelli più di Haas. Tommaso Baldanzi è la migliore opzione tra i toscani. No a Satriano, meglio Lammers.Cremon...

Empoli-Cremonese

Empoli

Parisi più dei compagni di reparto. Marin non è da fantacalcio, Bandinelli più di Haas. Tommaso Baldanzi è la migliore opzione tra i toscani. No a Satriano, meglio Lammers.

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. Sernicola come outsider. No a Ascacibar e Castagnetti. Buonaiuto solo in piena emergenza e se amate gli azzardi. David Okereke più di Tsadjout. Dessers si può mettere se partirà titolare.

Napoli-Udinese

Napoli

Sempre e solo sì a Kim, si possono lanciare Di Lorenzo e Mario. Anguissa più di Lobotka, si all'ennesimo ex della partita Zielinski. Via libera al tridente dei partenopei, ma su tutti spicca Victor Osimhen. Raspadori e Simeone jolly di giornata: da mettere a prescindere dal minutaggio.

Udinese

Si può lanciare Bijol, non convincono Ehizibue, Ebosse. Ok Pereyra, no a Walace. Bene Samardzic, convince meno Arslan. Nonostante il minutaggio, via libera a Beto! Gerard Deulofeu è la garanzia.

Sampdoria-Lecce

Sampdoria

Ultima spiaggia per questa Samp. Non convince la difesa blucerchiata, ma in estrema emergenza si può lanciare Augello. No a Villar. Sabiri sparito dai radar. Djuricic come scommessa, Francesco Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.

Lecce

Baschirotto più dei compagni di reparto. Hjulmand da sufficienza, attenzione all'imprevedibilità di Gonzalez. Banda più di Di Francesco, attenzione alla sorpresa Oudin. Sempre e solo sì a Gabriel Strefezza. Si può lanciare Ceesay.

Bologna-Sassuolo

Bologna

No a Soumaoro, Cambiaso tra alti e bassi. Ferguson più di Medel e Aebischer. Nonostante il minutaggio, Orsolini più di Barrow e Dominguez. La certezza è il solito Marko Arnautovic.

Sassuolo

Ferrari più di Erlic. Squalificato Maxime, no a Obiang. Possiamo premiare Frattesi per i suoi inserimenti. Ok Traoré, Armand Laurienté è la luce dei neroverdi. Berardi solo con copertura. Pinamonti risponderà ancora presente? È il momento di confermarlo!

Atalanta-Inter

Atalanta

No a Okoli, Demiral più di Toloi. Soppy meglio di Maehle e Hateboer. Ok Scalvini, via libera a Koopmeiners. Pasalic più di Malinovskyi ed Ederson. Ispira Zapata ma assicuratevi una copertura. Approvatissimo Ademola Lookman: è l'uomo del momento!

Inter

Acerbi in pole su De Vrij, Bastoni più di Skriniar. Promosso Dimarco, Darmian più di Dumfries. Bene Calhanoglu, Barella più di Mkhitaryan. Non si discute Lautaro Martinez, Dzeko più di Correa (a prescindere dal mintuaggio).

Hellas Verona-Spezia

Hellas Verona

No ai tre centrali scaligeri. No a Depaoli, Doig da sufficienza. Tameze da cartellino facile. Simone Verdi può accendere la luce degli scaligeri. No a Kallon e Lasagna. Henry solo per attacchi in piena emergenza (ma solo come ultima possibilità).

Spezia

Torna Bastoni e si può lanciare, insieme a Kiwior e Holm. Agudelo da sufficienza, Verde con riserva. M'Bala Nzola può essere l'uomo su cui puntare, anche per il fattore rigori.

Monza-Salernitana

Monza

Carlos Augusto più dei compagni di reparto. Out Sensi. Rovella più di Ciurria, via libera a Pessina. Caprari può essere l'azzardo di giornata. È il momento di dar fiducia ad Andrea Petagna.

Salernitana

Sempre e solo sì al treno Mazzocchi, ok anche Candreva. No a Radovanovic e Coulibaly. Attenzione a Krzystof Piatek. Bonazzoli tra alti e bassi è solo per attacchi in estrema emergenza. Dia a prescindere dal minutaggio.

Roma-Torino

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Non convincono Cristante e Camara. Nessun dubbio su Abraham, da schierare a prescindere dal minutaggio (soprattutto ora che si è sbloccato). Nicolò Zaniolo potrebbe essere la sorpresa di giornata. Belotti con copertura. A Trigoria è spuntato Dybala: tornerà in campo? Difficile, ma si può lanciare solo con copertura.

Torino

Out Schuurs, no a Djdji. Lazaro più di Singo. Linetty da giallo facile. Nikola Vlasic più di Miranchuk. Radonjic a prescindere dal minutaggio. Copertura e prudenza con Pellegri e Sanabria.

Milan-Fiorentina

Milan

Torna Theo. Via libera a Kalulu e Tomori. Tonali più di Bennacer. Brahim in pole su De Ketelaere, prudenza con il belga. Sempre e solo sì a Leao (a prescindere dal minutaggio). Torna Olivier Giroud e non possiamo far altro che schierarlo.

Fiorentina

Milenkovic più di Igor. Biraghi per i calci piazzati, azzardo Dodo. Ispira l'ex Giacomo Bonaventura: è il suo momento! Segnali incoraggianti da Ikoné e Jovic: possono essere lanciati entrambi. Partita difficile per Kouamé.

Juventus-Lazio

Juventus

No a Bonucci, Danilo più di Bremer. Cuadrado in ombra e il ruolo in lista (centrocampista) non lo aiuta ma oggi è una di quelle partite in cui si può lanciare. Nessun dubbio su Filip Kostic. Rabiot più di Locatelli. Via libera a Milik. Di Maria con copertura.

Lazio

Romagnoli più dei compagni di reparto. Milinkovic–Savic è più che approvato, attenzione alla sorpresa Vecino. Luis Alberto sempre e solo con copertura. Ispira Pedro, Felipe Anderson da ampia sufficienza. Copertura anche per Immobile.

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