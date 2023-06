Fantacalcio, the last dance! Kouamé per sorprendere, Nzola per la salvezza. Osimhen per chiudere in bellezza

SASSUOLO – FIORENTINA

Sassuolo

Le ufficiali saranno una manna dal cielo, per ogni ruolo. Attenzione a Consigli! Hanno chance Russo e Pegolo. Non convince la difesa neroverde, ma Ferrari è sempre un fattore sui piazzati. Fiducia a Matheus Henrique, Frattesi si può mettere con una riserva. Bajrami ci può stare, Pinamonti dipende dalle alternative. L’insostituibile è solo Domenico Berardi.

Fiorentina

Anche per lo scacchiere viola saranno fondamentali le ufficiali. Milenkovic per i piazzati, Biraghi e Dodò con copertura. Castrovilli meglio dell’ex Duncan. Christian Kouamé potrebbe stupire: si può lanciare! Chance anche per Brekalo e Sottil, Gonzalez con copertura.

TORINO – INTER

Torino

Schuurs più di Buongiorno, no a Rodriguez. Singo tra alti e bassi, così come Vojvoda. In crescita Ricci e Ilic, Nikola Vlasic da confermare. Sanabria in casa senza dubbi: si mette!

Inter

Attenzione al turnover! Dovrebbero partire fuori, Barella, Calhanoglu, Dumfries e Dimarco, ma si possono mettere con una copertura sicura (ma fate bene i conti, occhio a non giocare in dieci). Occasione per Robin Gosens. In attacco vanno messi sia Lautaro che Lukaku e Dzeko, tutti e tre con una riserva. Possibili staffette.

CREMONESE-SALERNITANA

Cremonese

Ok Sernicola e Valeri. Si può mettere Galdames, no a Castagnetti e Meité. Potete provare con Daniel Ciofani. Okereke con una riserva, non intriga Tsadjout.

Salernitana

Pirola più dei compagni di reparto, via libera a Mazzocchi. Sempre e solo sì a Antonio Candreva, anche Kastanos può essere una buona opzione. Piatek ci può stare.

EMPOLI-LAZIO

Empoli

In difesa sì a Parisi, Luperto meglio di Ismajli e Stojanovic da sufficienza. Non convince l’ex Akpa Akpro, Fazzini in crescita. Baldanzi in Nazionale U20, Cambiaghi può essere un’idea per sorprendere ma Francesco Caputo è la miglior opzione.

Lazio

Chance per Pellegrini? Si può lanciare con copertura. Lazzari deve riscattarsi, bene Romagnoli e Casale. Sì a Milinkovic–Savic dopo l’ultima, bene Luis Alberto. Nessun dubbio su Ciro Immobile, così come per Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson.

NAPOLI-SAMPDORIA

Napoli

Squalificato Kim, promossi Di Lorenzo e Rrahmani. Via libera al blocco azzurro: Zielinski ed Eljif Elmas senza dubbio. Kvaratskhelia e Osimhen sempre sì, potete pensare a Raspadori. Simeone con copertura.

Sampdoria

No alla difesa blucerchiata. Si possono premiare gli ex Zanoli, Gabbiadini e, soprattutto, Fabio Quagliarella. Ma per quest’ultimo saranno decisive le prossime ore: assicuratevi una copertura. Stagione no per Djuricic.

ATALANTA-MONZA

Atalanta

Scalvini più dei compagni di reparto, Zappacosta senza dubbi. Ederson e de Roon da sufficienza e poco altro, sì alle botte dalla distanza (e i rigori?) di Koopmeiners. Fiducia a Rasmus Hojlund. Lookman da mettere con una riserva, così come Muriel.

Monza

No a Marì, Izzo a rischio malus. Sempre e solo sì a Carlos Augusto e Patrick Ciurria. Bene l’ex Pessina, no a Mota Carvalho. Petagna ha il fascino dell’ex: si può schierare solo in emergenza.

LECCE-BOLOGNA

Lecce

Ok Baschirotto e Umtiti, no a Gallo. Occasione per Banda, ma la miglior opzione rimane sempre e solo Gabriel Strefezza. Chance per Oudin e Di Francesco. Colombo la possibile sorpresa dopo il gol salvezza.

Bologna

Sempre e solo sì per Posch, Cambiaso meglio dei due centrali. Squalificato Dominguez, Moro meglio di Schouten, via libera a Orsolini e Ferguson. Marko Arnautovic vorrà chiudere al meglio. Sansone la possibile sorpresa.

MILAN-VERONA

Milan

Ok Calabria e Theo, Thiaw in crescita meglio di Tomori. Bene Tonali, meno Krunic. Messias da scommessa, Brahim Diaz ci può stare. Leao va messo sempre, Olivier Giroud in ottima forma. Origi e De Ketelaere per cuori forti e con copertura.

Hellas Verona

No alla difesa, Tameze da sufficienza (e possibili malus). Capitan Davide Faraoni sarà l’ultimo a mollare: titolare! Con una riserva Verdi e Lazovic, che possono accendere la luce. Ngonge tra alti e bassi, Gaich e Djuric in ballottaggio e quindi non esaltanti.

ROMA-SPEZIA

Roma

No a Ibanez, non convince Mancini mentre si può schierare senza alcun dubbio Smalling. Ok anche Stephan El Shaarawy, Bove e Cristante per la sufficienze e poco altro. Belotti deve ancora sbloccarsi. Dybala con riserva, così come Abraham e Wijnaldum.

Spezia

Ok Bastoni e Reca, no ad Amin. Esposito meglio di Ekdal, Gyasi tra alti (pochi) e bassi (molti), ma lo Spezia avrà bisogno del suo apporto: si può mettere! La missione salvezza, però, sarà affidata a M’Bala Nzola.

UDINESE-JUVE

Udinese

Torna Udogie, Bijol può essere una buona opzione. No ad Arslan, da mettere Lovric, Samardzic e soprattutto l’ex Roberto Pereyra. Thauvin non intriga, ok Beto (con copertura).

Juventus

Sempre e solo sì a Danilo, Gatti più di Bonucci. Attenzione a Bremer e Vlahovic: servono coperture! Ispira l’ex Cuadrado, Miretti tra alti e bassi, Locatelli da sufficienza e poco più. Adrien Rabiot merita ancora fiducia, ok anche Kostic. Milik meglio di Di Maria, con una riserva Chiesa e Kean.