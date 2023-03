Maxi esodo a San Siro: saranno 2400 i tifosi Viola che spingeranno la Fiorentina contro l’Inter

Dopo la pausa Nazionali, la stagione della Fiorentina ripartirà domani a San Siro con la sfida delle 18.00 contro l’inter. Una sfida impegnativa, dove i viola cercheranno di trovare la quinta vittoria di fila in Serie A (settima, considerando anche la Conference League). L’entusiasmo in città è tanto, e Firenze ha risposto nuovamente presente. Infatti, saranno 2400 i tifosi Viola che seguiranno la Fiorentina a San Siro, cercando di spingere la squadra di mister Vincenzo Italiano verso i tre punti. Una vittoria che sarebbe un’ulteriore iniezione di fiducia in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese.