Fantacalcio, Kouamé sa far male a Marassi. Osimhen-mania, si è sbloccato Pellegrini. Out Kvaratskhelia
Udinese-LecceUdineseApprovatissimo Bijol, così come Udogie. Ok Pereyra, no a Walace. Bene Samardzic, Lovric con copertura. Nonostante il minutaggio, via libera a Beto! Gerard Deulofeu è la garanzia. A...
Udinese-Lecce
Udinese
Approvatissimo Bijol, così come Udogie. Ok Pereyra, no a Walace. Bene Samardzic, Lovric con copertura. Nonostante il minutaggio, via libera a Beto! Gerard Deulofeu è la garanzia. Attenzione alla sorpresa Success.
Lecce
Pongracic più di Umtiti. Hjulmand da sufficienza, attenzione all'imprevedibilità di Gonzalez. Banda più di Di Francesco, attenzione alla sorpresa Oudin. Sempre e solo sì a Gabriel Strefezza. Si può lanciare Ceesay.
Empoli-Sassuolo
Empoli
Se usate il modificatore, sempre e solo sì per Vicario. Parisi più dei compagni di reparto. Marin non è da fantacalcio, Bandinelli più di Haas. Ok Baldanzi e Bajrami a prescindere dal minutaggio. Sono le partite di Mattia Destro.
Sassuolo
Torna Ferrari, via libera ad Erlic. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per i suoi inserimenti. Ok Traoré. Emergenza in attacco per i neroverdi: out Berardi e Laurienté. Il peso offensivo graverà tutto su Andrea Pinamonti: risponderà presente?
Salernitana-Cremonese
Salernitana
Sempre e solo sì al treno Mazzocchi, ok anche Candreva. No a Radovanovic e Coulibaly. È la partita adatta per tornare a sparare: approvato Krzystof Piatek. Bonazzoli tra alti e bassi è solo per attacchi in estrema emergenza. Dia a prescindere dal minutaggio.
Cremonese
Difficile pescare bonus dai grigiorossi. Valeri più dei compagni di reparto. Sernicola come outsider. No a Ascacibar e Castagnetti. Out Dessers, Okereke più di Tsadjout.
Atalanta-Napoli
Atalanta
No a Okoli. Soppy meglio di Maehle e Hateboer. Ok Scalvini, via libera a Koopmeiners. Pasalic più di Malinovskyi e Ederson. Out Muriel. Ispira Zapata da ex, ma assicuratevi una copertura. Approvatissimo Ademola Lookman: è l'uomo del momento!
Napoli
Kim più di Juan Jesus. Di Lorenzo più di Mario Rui. Anguissa più di Lobotka, impossibile tenere fuori Zielinski. Scatta l'allarme Kvaratskhelia: il georgiano salterà la trasferta di Bergamo. Politano più di Lozano. Victor Osimhen c'è: la tripletta della settimana scorsa è un chiaro invito alla conferma. Raspadori-Simeone in questo ordine.
Milan-Spezia
Milan
Si a Theo Hernandez e Tomori, prudenza con Kjaer. Bennacer più di Pobega. Brahim in pole su De Ketelaere, prudenza con il belga. Sempre e solo sì a Leao. Chance per Divock Origi. Sempre e solo sì a Giroud (a prescindere dal minutaggio).
Spezia
Ancora out Bastoni, si potrebbero salvare solo Kiwior e Holm. Emmanuel Giasy sa far male a San Siro. Nzola solo per un reparto offensivo in forte emergenza per il fattore rigori.
Bologna-Torino
Bologna
Ancora out Kasius, Cambiaso tra alti e bassi. Ferguson più di Medel e Aebischer. Nonostante il minutaggio, Orsolini più di Barrow e Dominguez. La certezza è il solito Marko Arnautovic.
Torino
Schuurs più dei compagni di reparto. Out Ola Aina, Lazaro più di Singo. Linetty da giallo facile, meglio Lukic. Nikola Vlasic più di Miranchuk. Sanabria acciaccata, ci sarà Pellegri.
Monza-Hellas Verona
Monza
Carlos Augusto più dei compagni di reparto. Sensi più di Rovella e Ciurria, via libera a Pessina. Si è sbloccato Andrea Petagna: è il momento di puntarci! Caprari può essere una buona opzione di giornata.
Hellas Verona
No ai tre centrali scaligeri. Torna Doig, Faraoni da sufficienza. Tameze da cartellino facile. Out Lazovic, si può lanciare Kallon. Si può tornare a lanciare Thomas Henry.
Sampdoria-Fiorentina
Sampdoria
Poco da pescare in questa Samp. Non convince la difesa blucerchiata. No a Villar. Sabiri sparito dai radar. Djuricic come scommessa, Francesco Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.
Fiorentina
No a Igor, Quarta più di Milenkovic. Biraghi per i calci piazzati, ok anche Dodo. Barak da ampia sufficienza, così come Amrabat. Via libera a Christian Kouamé: è il trascinatore dei viola in questo momento. Cabral o Jovic? Lanciateli entrambi a prescindere dal minutaggio. Ikoné la possibile sorpresa.
Roma-Lazio
Roma
Smalling più di Mancini e Ibanez. Non convincono Cristante e Camara. Lorenzo Pellegrini si è sbloccato in Europa League: si confermerà in campionato? Nessun dubbio su Abraham, da schierare a prescindere dal minutaggio. Zaniolo potrebbe essere la sorpresa di giornata. Belotti con copertura.
Lazio
Lazzari più dei compagni di reparto. Attenzione alla sorpresa Vecino. Felipe Anderson si è reinventato falso nuove, ma è Mattia Zaccagni l'uomo più in forma in casa Lazio. Via libera anche a Pedro.
Juventus-Inter
Juventus
Torna Bremer, Danilo più di Alex Sandro. Cuadrado in ombra e il ruolo in lista (centrocampista) non lo aiuta, ma oggi è una di quelle partite in cui si può lanciare. Nessun dubbio su Kostic. Rabiot più di Locatelli. Out Vlahovic, via libera a Arkadiusz Milik.
Inter
Acerbi n pole su De Vrij, Bastoni più di Skriniar. Dimarco sarà sull’out di sinistra, idea intrigante dopo le recenti prestazioni. Bene Calhanoglu, Barella più di Mkhitaryan. Non si discute Lautaro Martinez, Dzeko più di Correa.
NICO GONZALEZ E SOTTIL ASSENTI ANCHE CONTRO LA SAMPDORIA. L’ARGENTINO HA PAURA DI PERDERE IL MONDIALE
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