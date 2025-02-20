Emergenza in difesa per la Juve: lesione per Renato Veiga. Potrebbe saltare la Fiorentina

Dopo il problema fisico che lo ha costretto a chiedere il cambio al 10′ della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV, giovedì pomeriggio Renato Veiga si è sottoposto a degli acc...

Dopo il problema fisico che lo ha costretto a chiedere il cambio al 10′ della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV, giovedì pomeriggio Renato Veiga si è sottoposto a degli accertamenti diagnostici. Il difensore della Juventus ha rimediato una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. Dunque in bilico la partita contro la Fiorentina nel weekend del 15-16 marzo. Di seguito il comunicato: “Renato Veiga, uscito durante il primo tempo della gara contro il Psv Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia“.

Foto: Instagram Renato Veiga