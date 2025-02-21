"Voglio la Fiorentina agli ottavi per rendere più magico il nostro percorso". E il sorteggio accontenta Siopis

Il Panathinaikos affronterà la Fiorentina negli ottavi di finali di Conference League. Dopo la vittoria per 2-0 contro il Vikingur, il centrocampista Manolis Siopis ha rilasciato un'intervista a A-Spo...

Il Panathinaikos affronterà la Fiorentina negli ottavi di finali di Conference League. Dopo la vittoria per 2-0 contro il Vikingur, il centrocampista Manolis Siopis ha rilasciato un'intervista a A-Sports, nella quale ha espresso la sua preferenza sulla squadra da incontrare agli ottavi di finale: “Vogliamo affrontare un buon avversario come la Fiorentina per rendere più magico il nostro percorso, sarebbe uno stimolo in più per noi e renderebbe la qualificazione ancora più importante. Tutti vogliono godersi le grandi partite come questa”. E il sorteggio di Nyon ha accoppiato proprio il club greco con la Fiorentina, per la felicità di Siopis.

Foto: Instagram Siopis