Saponara ammette: "Il Fantacalcio non mi piace, quando mi chiedono bonus mi cadono le braccia"

Riccardo Saponara nella sua intervista a Dazn ha parlato anche del Fantacalcio, ammettendo non proprio la sua simpatia per il gioco

Nel corso della sua intervista a Dazn in diretta su Twitch, Riccardo Saponara ha parlato anche del grande fenomeno sociale del fantacalcio, le sue parole: "Il fantacalcio non mi piace i miei fantallenatori lo sanno, non ci ho mai giocato, mi fa piacere che quest’anno qualche gioia l’ho portata ma quando mi dicono che mi hanno al fantacalcio mi viene male. Credo che tra tutte le domande che si possono fare quando si incontra un calciatore mi cadono le braccia quando mi dicono “Mi raccomando che ti ho al Fanta”" conclude Saponara

https://www.labaroviola.com/saponara-italiano-in-allenamento-ci-fa-ripetere-le-cose-fin-quando-non-ci-escono-alla-perfezione/165716/