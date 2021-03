Milenkovic: “Nello spogliatoio facciamo il fantacalcio. Ho segnato contro di me. Sbagliato alcuni scambi”

Nel corso dell’intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, il difensore viola Nikola Milenkovic ha parlato anche di fantacalcio, rivelando: “Nello spogliatoio facciamo il fantacalcio, abbiamo creato la nostra lega, al primo posto c’è il nutrizionista. Io sono un pò giù in classifica perchè ho sbagliato alcuni scambi. Domenica per esempio ho segnato proprio contro di me, Vlahovic ha puntato su di me in difesa e ha preso il mio gol”

