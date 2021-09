Fantacalcio, Vlahovic per interrompere il digiuno. Abraham vs Immobile: chi conquisterà Roma?

SPEZIA – MILAN

Sabato 25 Settembre ore 15.00

SPEZIA

In difesa si può salvare il solito Bastoni. Si alle incursioni di capitan Giulio Maggiore. Non convince ancora Kovalenko. Out Colley ed Agudelo, possibile impiego per Nzola dal 1′? Si può schierare, ma assicuratevi una degna copertura perchè al momento è in vantaggio Antiste. Sorpresa? Gli spunti di Giasy.

MILAN

Imprescindibile Theo Hernandez. Problemi per Kjaer e Calabria, potrebbero trovare spazio Romagnoli e Kalulu. Tonali in crescita, si al rigorista Kessiè. Approvato l’intero blocco offensivo dei Diavoli. Leao mai così continuo, Brahim Diaz viene da ottime prestazioni condite anche da gol: è il momento di puntarci. Bene Saelemakers contro il Venezia, possibile conferma dal 1′? Giroud con cautela.

INTER – ATALANTA

Sabato 25 Settembre ore 18.00

INTER

L’ex Bastoni più di Skrianiar e De Vrij. Darmian in pole su Dumfries, ma attenzione: Gosens non è un cliente facile da gestire. Ballottaggio anche sull’out di sinistra tra Perisic e Dimarco, si possono schierare entrambi. Sono le partite di Nicolò Barella, Calhanoglu più di Brozovic. Si a Dzeko e Lautaro. Prudenza con Correa e Sanchez.

ATALANTA

Toloi più di Djimsiti e Palomino. Assolutamente da schierare Gosens, è una punta aggiunta. Torna De Roon, Freuler da buon voto ma attenzione a Koopmeiners. Pasalic è sempre pericoloso, si può lanciare ma assicuratevi una riserva. Non al meglio Pessina, ispira più Malinovskyi. In attacco non potete fare a meno di Duvan Zapata.

GENOA – HELLAS VERONA

Sabato 25 Settembre ore 20.45

GENOA

Mimmo Criscito si schiera a prescindere: è rigorista. Cambiaso e Fares da buon voto. No al centrocampo del Grifone, i malus sono dietro l’angolo. Ancora out Caicedo non al meglio. Chi al fianco di Mattia Destro? Pandev è quello che ispira maggiormente (fantacalcisticamente parlando).

HELLAS VERONA

Faraoni resta il top della difesa scaligera. Torna Veloso e, per il fattore rigori, è da mettere. No a Hongla. Sì a Lazovic, bene anche Barak. Straripante Gianluca Caprari! Raccoglierà l’eredità di Zaccagni? Kalinic viene da una doppietta (ed un palo), merita la conferma. Simeone vorrà sbloccarsi: è la partita giusta per lanciare “El Cholito”.

JUVENTUS – SAMPDORIA

Domenica 26 Settembre ore 12.30

JUVENTUS

De Ligt più di Bonucci. Verso un turno di riposo Danilo, agiranno Cuadrado ed Alex Sandro sugli eterni. Prudenza con Locatelli. Buon momento per Rabiot, merita la conferma. Approvato Chiesa nonostante la condizione fisica non ottimale. Ampiamente promosso Paulo Dybala, sa prendersi la scena in queste partite. Morata e Kean a prescindere dal minutaggio che li verrà concesso.

SAMPDORIA

Sarà una partita dura per la retroguardia blucerchiata, si può schierare il solo Colley. Antonio Candreva butterà il cuore oltre l’ostacolo: si può schierare. Damsgaard potrebbe spaccare la partita con il suo estro e la sua fantasia. Non al meglio Thorsby, non ispirano Askildsen e Silva. Quagliarella non si lascia mai fuori, può pescare il jolly in qualsiasi momento. Caputo vorrà continuare sul cammino appena intrapreso, ma fate attenzione: non sarà una partita semplice.

EMPOLI – BOLOGNA

Domenica 26 Settembre ore 15.00

EMPOLI

Confermate Stojanovic: fa sempre la scelta giusta al momento giusto. Henderson più di Haas. Sempre e solo sì per Nedim Bajrami (se Mancuso esce, è lui il rigorista). Tre uomini per due maglie in attacco, la gerarchia è la seguente: Mancuso, Cutrone e Pinamonti. Attenzione alla mina vagante Di Francesco.

BOLOGNA

De Silvestri più di Hickey. Attenzione al tiro di Svanberg: ha già lasciato il segno in questa stagione. Orsolini e Barrow in cerca di riscatto. Roberto Soriano è l’ago della bilancia della squadra di Sinisa, da lanciare senza alcun timore. Si ad Arnautovic.

SASSUOLO – SALERNITANA

Domenica 26 Settembre ore 15.00

SASSUOLO

Si a Ferrari, soprattutto per chi usa il modificatore. Rogerio più di Toljan. Traorè Hj anche a partita in corso. Berardi si mette sempre, così come l’uomo del momento Filip Djuricic. Boga potrebbe essere un fattore con la sua rapidità. Raspadori non al meglio, ma si può lanciare assicurandosi una riserva.

SALERNITANA

Gagliolo più di Standberg e Gyomber. Approvatissima la freccia Wajdi Kechrida. Non ispira Ranieri. Attenzione ai tiri dalla distanza di Mamadou Coulibaly. Ribery per completare il tridente, Bonazzoli più di Simy e Djuric.

UDINESE – FIORENTINA

Domenica 26 Settembre ore 15.00

UDINESE

Nuytinck più di Becao. Attenzione a Soppy! Potrebbe insidiare Molina! Makengo e Walace di quantità (e malus), Arslan leggermente meglio. Intoccabile Rodrigo “El Tucu” Pereyra: leader e rigorista della squadra. No a Beto. Da lanciare senza timore Deulofeu e Pussetto, la Fiorentina non è impeccabile in fase difensiva.

FIORENTINA

Torna Venuti, ma sarà confermato Odriozola sull’out di destra. Biraghi a cerca di riscatto. Si a Milenkovic, sempre insidioso nei calci piazzati. Out Castrovilli e Pulgar, prenderanno il loro posto Duncan e Torreira. Momento di forma strepitoso per Giacomo Jack Bonaventura: confermatelo! Squalificato Nico Gonzalez, al suo posto uno tra Saponara e Sottil. Torna titolare Callejon, Vlahovic non si discute: è a secco da due giornate, non durerà ancora per molto il digiuno…

LAZIO – ROMA

Domenica 26 Settembre ore 18.00

LAZIO

Si ad Acerbi, ispira meno Luiz Felipe. No ad Hysaj. Non si mettono in discussione Milinkovic-Savic e Luis Alberto, si mettono sempre in campo. No a Lucas Leiva: il malus è dietro l’angolo. Pedro, da ex, più di Felipe Anderson. Nessun dubbio su Ciro Immobile: è una partita dove i leader dovranno fare la differenza e “Re Ciro” dovrà rispondere presente.

ROMA

Ibanez in vantaggio su Smalling per un posto al fianco di Mancini. Assenza pesante per Mourinho: squalificato capitan Lorenzo Pellegrini. Prudenza con Cristante, si può schierare, invece, il rigorista Veretout. Mkhitaryan sempre e comunque. Si a Zaniolo nonostante le ultime uscite sottotono. Tammy Abraham? Non scherziamo, si schiera sempre. Attenzione alle possibili sorprese chiamate El Shaarawy e Shomurodov.

NAPOLI – CAGLIARI

Domenica 26 Settembre ore 20.45

NAPOLI

Koulibaly più dei compagni di reparto. Di Lorenzo più di Mario Rui. Si ad Anguissa. Magic moment per Fabian Ruiz: fanta-media dell’otto, schieratelo! Tornerà dal 1′ Zielinski e non possiamo far altro che schierarlo. Elmas potrebbe rompere il ritmo della partite: buona pedina per completare il centrocampo (ma tenete conto il fatto che entrerà a partita in corso). Non si ferma più Victor Osimhen: confermatelo! Insigne non si mette in discussione. Si a Lozano nonostante il minutaggio che gli verrà concesso.

CAGLIARI

No alla difesa di Walter Mazzarri. La garra di Nandez potrebbe portare un’ampia sufficienza, ma attenzione ai cartellini. Marin più di Strootman. Lykogiannis in vantaggio sul Dalbert. L’uomo in più del Cagliari è Joao Pedro e merita la conferma. Pavoletti non al meglio, possibile conferma di Keita dal 1′.

VENEZIA – TORINO

Lunedì 27 Settembre ore 20.45

VENEZIA

Da evitare l’intero blocco difensivo della squadra di Zanetti. A centrocampo pochi bonus, ma attenzione a Busio perchè potrebbe essere una delle rivelazione di questo campionato. Mattia Aramu potrebbe trovare bonus dai calci piazzati: si può schierare in un centrocampo privo di grandi nomi. Si ad Henry, prudenza con Okereke e Johnsen.

TORINO

Bremer è sempre un fattore sui calci piazzati. Ansaldi in pole su Ola Aina, da confermare Singo. Pobega più di Mandragora. Ballottaggio Linetty-Pjaca per un posto accanto a Brekalo. Ancora out Belotti, confermato Antonio Sanabria al centro dell’attacco granata.

