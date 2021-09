Verso l’Udinese, Pulgar in dubbio, c’è Odriozola. Igor-Nastasic-Quarta si giocano il posto

Sei partite di campionato e sei formazioni differenti di Fiorentina, un po’ per esigenze contingenti, molto per scelte volute: niente di strano considerando che siamo all’inizio della stagione con meccanismi e forma fisica lontani dal punto ottimale. Nessuno è titolare, tutti sono titolari. A Udine quindi ci sarà un nuova versione di Fiorentina, senza Castrovilli come con l’Inter, ma anche senza Gonzalez e con Pulgar di nuovo in dubbio per il risentimento muscolare alla coscia: Odriozola torna sulla fascia destra della difesa, al centro sprint tra Igor, Nastasic e Quarta per il posto accanto a Milenkovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.

