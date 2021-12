Fantacalcio, Scamacca-Vlahovic-Abraham il tridente per vincere. Out Insigne. Sorpresa? Ilicic

UDINESE – SALERNITANA

Attenzione! La Salernitana non potrà partire per la trasferta di Udine: sei politici in vista.

GENOA – ATALANTA

Genoa

Meglio evitare l’intero blocco della squadra di Sheva. Si può salvare il solo Domenico Criscito per il fattore rigore.

Atalanta

Demiral in crescita. Toloi più di Djimsiti e Palomino. Zappacosta, da ex, più di Maehle. Koopmeiners meglio Freuler e de Roon in zona bonus. Non fate pazzie: non escludete Mario Pasalic! Gran momento di forma per Zapata. Ilicic, Malinovskyi e Muriel a prescindere dal minutaggio.

JUVENTUS – CAGLIARI

Juventus

Si al rigorista Bonucci. McKennie più di Rabiot e Locatelli. Mai dubitare di Juan Cuadrado. In crescita Bernardeschi: è giunto il momento di puntarci. Morata o Kean? Da lanciare entrambi a prescindere dal minutaggio. Occasione per Kulusevski a prescindere dal minutaggio.

Cagliari

Evitate l’intero blocco dei sardi: c’è aria di tempesta! Si può salvare solo Joao Pedro.

SASSUOLO – BOLOGNA

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Frattesi più di Lopez ed Henrique. Berardi impossibile da escluderlo in questa partita. Momento magico per Gianluca Scamacca! È il momento di lanciare anche Raspadori. Boga con cautela.

Bologna

Theate da leader difensivo. Svanberg più di Dominguez e Schouten. Grande stagione di Hickey fino a questo momento. Ennesima occasione per Orsolini: riuscirà ad imporsi? Fiducia anche a Roberto Soriano, è pur sempre l’ago della bilancia della squadra di Sinisa. Torna Arnautovic, buona opzione per completare il tridente offensivo. Barrow più di Sansone e Skov Olsen.

VENEZIA – LAZIO

Venezia

Ceccaroni più di Caldara. Busio per la solita sufficienza, ma la partita è impegnativa. Mattia Aramu è l’anima della squadra: rigori e non solo. Okereke ed Henry solo per completare tridenti in emergenza, ma dovreste avere di meglio (o almeno spero…).

Lazio

Si al solito leone Acerbi. Approvati i due terzini Lazzari e Hysaj. Basic più di Cataldi. Il sergente Sergej Milinkovic-Savic dovrà rispondere alle voci degli ultimi giorni. Fiducia anche a Luis Alberto a prescindere dal minutaggio. La velocità di Felipe Anderson può essere un fattore della partita. Out Immobile? Pedro e Zaccagni non lo stanno facendo rimpiangere.

HELLAS VERONA – FIORENTINA

Hellas Verona

Faraoni sa lasciare il segno in queste partite. Lazovic da sufficienza. Barak non si discute, si schiera nonostante gli ultimi acciacchi. Ottimo momento di forma per Tameze. Giovanni Simeone contro il suo passato ed è in un momento di forma pazzesco il rendimento di questo ragazzo, schieratelo!

Fiorentina

Ci sarà ancora Terracciano a difendere i pali. Approvata la coppia Milenkovic-Quarta. Venuti insidia Odriozola. Out Biraghi, ci sarà Terzic sulla corsia mancina. Torreira da sufficienza, è la mente della Fiorentina. Sottil sta crescendo nelle ultime settimane e possiamo dargli una chance. Dusan Vlahovic non si mette in discussione. Gonzalez più di Callejon.

INTER – TORINO

Inter

Skriniar più di Bastoni e De Vrij. Momento di forma strepitoso per Ivan Perisic. Dumfries fra alti e bassi, ma è il momento di puntarci. In grande spolvero Brozovic. Non si mette in discussione Barella. Davanti nessun dubbio su Dzeko (con riserva) e, soprattutto, Lautaro Martinez. Alexis Sanchez merita ancora una chance dopo il gol.

Torino

Bremer, per distacco, il migliore del reparto difensivo granata. Non ispira Ola Aina. Singo non avrà una partita facile, ma può essere una buona pedina per il modificatore. Pobega più di Lukic e Praet. Via libera a Pjaca e Josip Brekalo. Sanabria buona pedina per completare il tridente.

ROMA – SAMPDORIA

Roma

Ibanez e Mancini da bonus. Karsdorp più di Vina. Approvato il rigorista Veretout. Potrebbe tornare El Shaarawy, si può schierare coprendosi. Mkhitaryan sa accendersi in queste partite, approvato. Confermate Tammy Abraham.

Sampdoria

Si al solito Augello. Sempre e solo si a Candreva. Quagliarella potrebbe trovare il bonus in qualsiasi momento, specialmente in un derby: continuate a dargli fiducia. Manolo Gabbiadini “is on Fire”. Caputo tra alti e bassi.

EMPOLI – MILAN

Empoli

Meglio evitare l’intero blocco difensivo dei toscani. Ricci più di Bandinelli e Haas, ma senza grandi aspettative. Andrea Pinamonti è l’uomo del momento dei toscani: si può schierare per completare un tridente in emergenza. Attenzione all’ex Cutrone.

Milan

Fiducia a Tomori. Theo Hernandez più di Kalulu. Tonali da sufficienza, Kessié per il fattore rigori. Fiducia a Junior Messias. Approvati Saelemakers e Leao. Zlatan Ibrahimovic senza paura.

NAPOLI – SPEZIA

Napoli

Si a Di Lorenzo. Partita da sufficienza per Anguissa. Zielinski si è acceso a Milano e vorrà continuare su questo ritmo. Non sottovalutate Elmas. Torna Dries Mertens dopo il riposo di Milano. Approvati Lozano e Politano.

Spezia

No alla retroguardia spezzina. Bastoni è sempre la pedina migliore della retroguardia spezzina. Giulio Maggiore l’unica garanzia, Kovalenko e Verde tra alti e bassi. Non convince Giasy.

