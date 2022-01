Ikonè sarà centrocampista al Fantacalcio, la decisione che fa felici tutti i fantallenatori

Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore della Fiorentina per 14 milioni di euro più 1 milioni di bonus e il 15% della futura rivendita destinata al Lille, ieri il calciatore è stato presentato alla stampa e ai tifosi viola con l’apertura del calciomercato. Il club lo ha preso dal Lille a titolo definitivo, maglia numero 11. Nella scorsa stagione l’esterno destro classe ’98 ha vinto il campionato francese, quest’anno ha esordito e segnato in Champions e vanta 4 presenze nella nazionale francese.

Era molto atteso il suo ruolo al fantacalcio. Con Fantacalcio.it Ikoné è stato listato come Centrocampista, quotazione di 15 crediti.

Bisogna però inquadrare il suo acquisto. Si aggiunge alla lista degli esterni della Fiorentina, che si sono spesso alternati ai lati di Vlahovic. Ikoné può quindi giocare molto e prendere voto quasi sempre, ma ha comunque concorrenza e ci saranno un po’ di rotazioni (questo vuol dire che i vari Sottil, Callejon e Saponara avranno comunque un po’ di spazio).

Almeno sulla carta lui e Gonzalez possono partire avanti, ma dipenderà anche dalle risposte del campo. La differenza è che Ikoné è centrocampista come Callejon, Sottil e Saponara, mentre l’argentino attaccante. Quanti bonus portano gli esterni viola? Vediamoli tutti: Gonzalez 2 gol e 3 assist, Saponara 2 gol e 2 assist, Sottil 2 gol e 2 assist, Callejon 1 gol e 2 assist.

Questi invece i numeri di Ikoné in campionato: 1 gol quest’anno, 4 gol e 5 assist l’anno scorso, 3 gol e 6 assist due anni fa e 3 gol e 10 assist tre anni fa (la prima stagione al Lille). Prima due gol e due assist in due stagioni (non da titolare) al Montpellier. L’anno scorso aveva segnato tre gol in otto partite di Europa League. Non è un goleador visto il suo ruolo ma può fare assist. Da attaccante sarebbe stato un po’ penalizzato, ma per un centrocampista sono bonus ‘accettabili’. Italiano studierà ora il tridente migliore, il classe ’98 francese è un mancino che solitamente gioca a destra. Adesso la parola passerà al campo. La scheda di Sosfanta.